"Дозвониться невозможно". Абоненты массово жалуются на популярную услугу "Киевстара"

Услуга должна улучшать качество связи

Абоненты "Киевстара" жалуются на то, что после подключения специальной услуги "VoLTE" мобильная связь ухудшилась. Ведь к человеку очень сложно дозвониться.

Об этом сообщил пользователь на странице мобильного оператора. Заметим, что услуга VoLTE наоборот должна улучшать качество мобильной связи.

"Пользуюсь айфоном, пока был включен VoLTE, до меня не многие дозванивались с первого раза, а когда сегодня выключили, худшего качества связи не заметил, но дозваниваться начали с первого раза, это факт. У друга аналогичная ситуация", — говорится в комментарии.

"Киевстар" посоветовал проверить настройки, а именно режим сети и установить смешанный — поддерживающий 4G/LTE и 3G/2G. Ведь услуга "VoLTE" улучшает связь именно за счет того, что переходит на 4G, а не 3G.

Однако абонент отметил, что вряд ли изменение в настройках повлияет на качество связи, ведь вопрос в том, что в принципе 3G от "Киевстара" плохо работает. Добавим, что некоторые пользователи также заметили ухудшение качества связи после подключения услуги "VoLTE".

"Киевстар с мыслью о ком-нибудь кроме абонента. Мы отключим 3g, но не подключим VOLTE. Вернем наших абонентов на качество связи 2000 лет", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что абонент пожаловался на списание средств и ему ответили.