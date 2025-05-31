В ЕС готовят новую стратегию поддержки Украины без США: что узнали СМИ

Политики пришли к общему мнению об усилении экономического давления на Россию

Европейские лидеры готовятся к возможному сокращению военной поддержки Украины со стороны США, разрабатывая стратегию долгосрочной помощи Киеву. Они также планируют усилить экономическое давление на Россию и пригласили Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Об этом сообщил "The Telegraph". По данным издания, союзники начали смещать фокус своих усилий: вместо развертывания военных контингентов на территории Украины они рассматривают стратегию долгосрочного укрепления украинской обороны без прямой поддержки Вашингтона.

Журналисты отметили, что серьезным вызовом для лидеров ЕС стала перспектива того, что Трамп может сдержать свое заявление об отказе от роли посредника, учитывая неудачу в попытках привлечь президента РФ Владимира Путина к мирному диалогу.

Один из высокопоставленных европейских дипломатов рассказал, что обсуждения сосредотачивались на сохранении эффективной помощи Киеву, даже если поддержка США ограничится только предоставлением разведданных и логистической информации.

Кроме того, участники консультаций пришли к общему мнению об усилении экономического давления на Россию, в частности — путем новых санкционных механизмов.

Еще одним шагом в укреплении трансатлантического единства стало решение пригласить Зеленского на саммит НАТО, который состоится в следующем месяце в Гааге. Его участие раньше оставалось под вопросом из-за резко негативного отношения Трампа к перспективе вступления Украины в Альянс.

Ранее Телеграф сообщал, что 2 июня в турецком Стамбуле состоится новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. В нем примут участие советники по безопасности из США, Великобритании, Франции и Германии.