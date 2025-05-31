НАТО и Россия одновременно проведут военные учения в Балтийском море: чем это может угрожать

По мнению немецкого офицера, Россия может совершить провокации

На следующей неделе страны НАТО начинают ежегодные военно-морские учения Baltrops, которые традиционно проходят в начале июня. В этом году параллельно с ними свои учения в Балтийском море неожиданно начинает и российский флот – на месяц раньше обычного.

Об этом пишет Bild. В учениях со стороны РФ примут участие около 20 кораблей. Это создает риск опасного сближения с кораблями Североатлантического союза, предупреждают эксперты.

"Россияне ведут себя очень агрессивно. Происходящее в Балтийском море всегда несет в себе риск перерастания в более острую эскалацию", — заявил Мориц Браке, старший научный сотрудник CASSIS при Боннском университете и офицер запаса ВМС Германии.

Браке не считает, что Россия прибегнет к нападению, но допускает возможность провокаций. По его словам, флот России может преградить дорогу кораблям НАТО или намеренно остановить их, российская авиация может пролететь над кораблями Альянса.

"Речь идет о проверке бдительности, как быстро отреагирует НАТО?", — заявил офицер.

Руководитель отдела морской стратегии и безопасности Кильского университета Йоханнес Петерс также отметил, что Россия пытается усилить фактор устрашения именно в Балтийском море. Кроме того, он отметил, что маневры будут использоваться для разведки, а это легитимно.

"Мы видим, что Россия именно в Балтийском море пытается усилить свой потенциал устрашения", — пояснил Петерс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эксполковник британской армии Ричард Кэмп выступил с призывом поддержать Украину в разработке собственного ядерного оружия в рамках стратегического партнерства с Великобританией. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Black Sea Security Forum.