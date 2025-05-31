СМИ узнали, как в НАТО отреагировали на требование Путина по отношению к Украине

Кремль пытается давить не только на Киев

В НАТО не обсуждается требование России, чтобы Альянс письменно утвердил, что расширения блока на восток Европы не будет. То есть фактически Кремль требует от НАТО подтвердить, что Украина не станет его членом.

Об этом пишет "Радио Свобода", ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что в течение нескольких недавних встреч тема расширения НАТО не поднималась.

По словам источника, даже на более старых конференциях это требование России никто не обсуждал. Особенно учитывая, что Кремль стремится получить письменное обязательство по не расширению блока.

"Возможно, это просто академическая дискуссия", — отметил один из собеседников.

Другой источник отметил, что письменное обязательство "не то, что россияне могут так просто получить". Ведь в ряде международных договоров четко прописано, что НАТО имеет право свободно определяться с теми, кто хочет присоединиться к блоку.

Отметим, что одним из требований главы России Владимира Путина, при котором он готов завершить войну в Украине, является то, что Киев не станет членом НАТО. Ведь в Альянсе есть 5 статья, касающаяся нападения на одну из стран блока. По этому документу НАТО должно поддержать страну, которую атаковали, и обеспечить ее всем нужным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что британский аналитик объяснил, почему Россию не пустили в НАТО.