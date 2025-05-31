Украине помогут разработать ядерное оружие? Экс-полковник британской армии удивил заявлением

Договор, о котором идет речь, был заключен на 100 лет

Бывший полковник британской армии Ричард Кэмп заявил, что Великобритания должна помочь Украине в разработке собственного ядерного оружия в рамках договора о стратегическом партнерстве. Такое заявление он сделал во время выступления на Black Sea Security Forum.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Форум начался в пятницу, 30 мая и завершится в воскресенье, 1 июня.

Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией было подписано премьер-министром Британии Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским 16 января 2025 года. Документ закрепляет долгосрочные обязательства обоих государств в ключевых сферах – безопасной, экономической, технологической, социальной.

В сфере обороны соглашение предусматривает углубление военного сотрудничества, передачу технологий, развитие оборонно-промышленных возможностей Украины, а также поддержку внедрения стандартов НАТО. Кроме того, стороны договорились о создании совместных инициатив по производству оборонной продукции и защите прав интеллектуальной собственности. Соглашение содержит обязательства по поддержке членства Украины в НАТО, построению партнерства в морской безопасности (в частности в Черном, Азовском и Балтийском морях), а также развитию сотрудничества в сферах энергетики, климата, правосудия, миграции, образования, культуры и технологий.

Предусмотрена также координация в противодействии иностранным информационным манипуляциям, организованной преступности, терроризму и транснациональным угрозам. В части социального развития отмечено важность прав женщин, лиц с инвалидностью, маргинализированных групп, а также поддержке молодежи и независимых СМИ. Соглашение имеет силу с момента завершения всех внутригосударственных процедур обеими сторонами. Она действует сто лет, но может быть досрочно прекращена любой из сторон с уведомлением за шесть месяцев. При разногласиях в толковании преимущество имеет английский текст документа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия может вывести ядерное оружие в космос — в НАТО обеспокоены этим. Генсек Альянса Марк Рютте назвал такие планы "тревожными".