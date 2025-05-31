Украинцы тратят космические суммы на концерте популярной группы: за что платят (фото)

Ставки на лоты на концерте "Курган и Агрегат" действительно удивляют

В пятницу, 31 мая, в Киеве во Дворце спорта проходит большой благотворительный концерт группы "Курган и Агрегат" под названием "Презентация альбома. 100% на ВСУ". Мероприятие приурочено к 11-летию творческой деятельности коллектива, а все собранные средства передаются в поддержку Вооруженных сил Украины.

Параллельно с выступлением участники группы создали Telegram-канал, в котором были опубликованы лоты для аукциона, проводимого во время выступления. Ставки зрителей, которые они оставляют в комментариях, составляют сотни тысяч гривен.

Так, за шопер с надписью "Этот пакет не шуршит" и фотографией Рамиля, Амиля и Евгения — участников группы — уже предлагают 50 тысяч гривен. Такую же сумму предложили за патч с цитатой из песни группы — "Уходишь? Ну и пи*дуй" — фразой из одной из песен популярного трио.

За флаг с автографом экс-головнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за который предлагают 70 тысяч гривен.

Патриотический флаг с цитатой из песни группы "Дома ах*енно" — фразой из одной из самых популярных песен группы, которая для многих украинцев уже стала ностальгической и напоминающей о доме, также собрал ставку в 70 тысяч гривен.

За ковер "Кент пид**ас" — еще одна отсылка к их песне — предлагают 110 тысяч гривен. Фото из Азовстали "Свет победит" с подписью автора — защитника "Азовстали" Дмитрия "Ореста" Казацкого — оценили в 200 тысяч гривен.

За эксклюзивную вышиванку с фразой "Красивый, но тупой" ценители музыки группы готовы отдать 101 тысячу гривен.

За возможность спеть песню "Энергия" вместе с группой на сцене Дворца спорта те – 200 тысяч гривен – в комментариях слушатели пишут, что это их давняя мечта. За этот лот, к слову, развернулись нешуточные споры:

Самыми дорогими стали лонгсливы, в которых сегодня выступают участники группы, с надписями "Донецкая область" и "Киев" — их совокупная цена уже достигла 300 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вопрос о целесообразности участия детей в спектаклях на темы смерти, предательства и разочарования можно обсуждать долго. Однако после премьеры в театральной студии у Золотых ворот эти сомнения отходят на второй план — девять юных актеров в возрасте 11–12 лет поразили зрителей глубиной игры и эмоциональной зрелостью, заставляющей по-новому взглянуть на потенциал детского театра.