Українці витрачають космічні суми на концерті популярного гурту: за що платять (фото)

Ставки на лоти на концерті "Курган і Агрегат" дійсно дивують

У п’ятницю, 31 травня, у Києві в Палаці спорту проходить великий благодійний концерт гурту "Курган і Агрегат" під назвою "Презентація альбому. 100 % на ЗСУ". Захід приурочено до 11-річчя творчої діяльності колективу, а всі зібрані кошти передаються на підтримку Збройних Сил України.

Паралельно з виступом учасники гурту створили Telegram-канал, в якому були опубліковані лоти для аукціону, що проводитиметься під час виступу. Ставки глядачів, які вони залишають в коментарях, сягають сотень тисяч гривень.

Так, за шопер із написом "Цей пакет не шарудить" та фотографією Раміля, Аміля та Євгена — учасників гурту — уже пропонують 50 тисяч гривень. Таку ж суму запропонували за патч із цитатою з пісні гурту — "Уходиш? Ну і пи*дуй" — фразою із однієї з пісень популярного тріо.

За прапор з автографом ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за який пропонують 70 тисяч.

Патріотичний прапор із цитатою з пісні гурту "Дома ах*єнно" — фразою із однієї з найпопулярніших пісень гурту, яка для багатьох українців вже стала ностальгічною та такою, що нагадує про дім, також зібрав ставку у 70 тисяч гривень.

За килим "Кент під**ас" — ще одна відсилка до їхньої пісні — пропонують 110 тисяч гривень. Фото з Азовсталі "Світло переможе" з підписом автора — захисника "Азовсталі" Дмитра "Ореста" Козацького — оцінили у 200 тисяч гривень.

За ексклюзивну вишиванку з фразою "Красівий, но тупий" поціновувачі музики гурту готові віддати 101 тисячу гривень.

За можливість заспівати пісню "Енергія" разом із гуртом на сцені Палацу спорту ті — 200 тисяч гривень — в коментарях слухачі пишуть, що це їхня давня мрія. За цей лот, до слова, розгорнулися неабиякі суперечки:

Найдорожчими стали лонгсліви, в яких сьогодні виступають учасники гурту, з написами "Донецька область" та "Київ" — їхня сукупна ціна вже сягнула 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що питання про доцільність участі дітей у виставах на теми смерті, зради та розчарування можна обговорювати довго. Проте після прем’єри у театральній студії біля Золотих воріт ці сумніви відходять на другий план — дев’ятеро юних акторів віком 11–12 років вразили глядачів глибиною гри та емоційною зрілістю, яка змушує по-новому поглянути на потенціал дитячого театру.