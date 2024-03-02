Гимн в темноте и песня за $10 тысяч на ВСУ: "Курган и Агрегат" дали мощный концерт в Киеве (фото, видео)

За сегодняшний концерт удалось собрать больше 3 млн гривен на ВСУ

Группа "Курган и Агрегат" во время своего первого всеукраинского тура с начала полномасштабной войны дала концерт в Киеве. Прибыль с концертов, которые распланированы до 20 апреля, будет передана на нужды ВСУ.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на концерте хип-хоп группы в столице. Посреди выступления артистов пропал свет, но поклонники не растерялись, и исполнили гимн Украины в темноте.

Кроме того, фанат группы сделал самый щедрый донат во время аукциона — 10 тысяч долларов (370 тысяч гривен). За это он получил возможность спеть одну песню на сцене вместе с любимыми исполнителями.

Но не обошлось и без курьезов. Посреди концерта группы "Курган и Агрегат" в Stereo Plaza внезапно пропал свет. Но фанаты не растерялись и спели гимн Украины почти в кромешной темноте, а также по обнимались с "Псом Патроном" (ростовой куклой).

Украинская блогер и певица Ульяна Станиславская задонатила 50 тысяч гривен за то, чтобы оторваться под песню "Кургана и Агрегата" на сцене. А известный украинский певец Владимир Дантес купил коврик "Уходишь — ну и п***уй" за 170 тысяч гривен. Всего было собрано за концерт 3,5 млн гривен.

Напомним, что вся прибыль от продажи билетов и аукциона в 100% размере будет направлена на ВСУ.

Тур группы "Курган и агрегат" начался 16 февраля, а закончится 20 марта. За два года полномасштабного вторжения это первый всеукраинский тур хип-хоп исполнителей. Но, несмотря на это, они смогли монетизировать свою популярность и направить ее в полезное русло.

"За два года группа "Курган и Агрегат" смогли конвертировать свою узнаваемость в десятки миллионов гривен в виде дронов, автомобилей, тепловизоров и других необходимых вещей для украинского войска! И теперь группа Курган и Агрегат все едет во всеукраинский тур, чтобы опять же собрать деньги на нужды защитников и защитниц Украины! Ваш билет на концерт – это солидный донат нашим воинам, ведь 100% прибыли из тура уйдет именно на их нужды. Поэтому приходите заряжаться энергией и заряжать своим донатом наших защитников и защитниц", — сказано в Instagram группы.

Украинцы в сети поделились впечатлениями от эмоционального концерта. Некоторые даже признались, что плакали от этой нереальной атмосферы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что музыкант группы ВВ высказался о концертах во время войны. Он заявил, что не против концертов в Киеве и других городах, но тут же выразил обеспокоенность тем, что на фронте не хватает людей.