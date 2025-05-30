Зеленский пародировал ее на каблуках: популярная украинская группа объявила о возвращении
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Коллектив отличается эпатажем и смелой хореографией
В Украине возобновляет деятельность мужская синти-поп группа Kazaky, прославившаяся хореографией на каблуках. В свое время коллектив пародировали актеры "Квартала 95", лидером которого был Владимир Зеленский. Также недавно мы рассказывали, куда исчез бывший "кварталовец" из России Аркадий Лапухин.
Группа Kazaky сообщила о своем возвращении на музыкальный рынок на странице в инстаграме. В коллективе поделились, что планируется выход альбома ремиксов. Также музыканты ищут диджеев и музыкальных продюсеров.
"Дорогие друзья, рады сообщить о предстоящем релизе альбома ремиксов и приглашаем диджеев и музыкальных продюсеров стать частью истории Kazaky", — рассказали в группе.
Пользователи сети обрадовались новости о возвращении группы. Они написали, что ждут новый альбом и поблагодарили артистов за то, что решили возобновить творчество. Люди отметили, что в свое время Kazaky недооценили в Украине, поскольку они своим творчеством опережали время.
- "Мы это сделали, нас услышали".
- "Вернитесь, мы наконец-то повзрослели к вам".
- "Ура, наши казаки возвращаются".
- "Мы нуждаемся в новом альбоме и возвращении легендарных Kazaky".
- "Исторический момент! Наконец-то возвращение".
Интересно, что недавно в сети завирусился трек Kazaky 2017 под названием Milk-Choc. Он звучал в популярном сериале "Киев днем и ночью".
В частности, ажиотаж вокруг группы можно увидеть в тиктоке. Пользователи записали более 1 тысячи видео под композицию Milk-Choc.
Что известно о группе Kazaky
Отметим, что группу Kazaky создали четверо танцовщиков в 2010 году. Речь идет об Олеге Жежеле, Артуре Гаспаре, Кирилле Федоренко и Стасе Павлове. Группа несколько раз меняла свой состав. В 2019 году к Гаспару, Федоренко и Лазареву присоединились Влад Коваль и Евгений Гончаренко.
Kazaky стали первой украинской мужской группой, которая исполняет хореографию на каблуках. Речь идет об акробатических движениях и вакинге, который предусматривает уличный стиль танца, что зародился в США. Несмотря на то, что коллектив имел свою аудиторию, он подвергся критике со стороны украинцев из-за эпатажа и смелых движений.
В 2012 году Kazaky снялись в клипе на трек Girl Gone Wild всемирно известной певицы Мадонны. Она лично пригласила их приобщиться к видеоработе.
В 2018 году студия "Квартал 95" делала пародию на группу Kazaky. Они исполнили мужскую хореографию на песню "Будьмо, гей".
Ранее "Телеграф" рассказывал об окончательном распаде популярной группы "ВИА Гра". Также объяснили, почему Россия зря считает коллектив своим.