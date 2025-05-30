Зеленский пародировал ее на каблуках: популярная украинская группа объявила о возвращении

Коллектив отличается эпатажем и смелой хореографией

В Украине возобновляет деятельность мужская синти-поп группа Kazaky, прославившаяся хореографией на каблуках. В свое время коллектив пародировали актеры "Квартала 95", лидером которого был Владимир Зеленский. Также недавно мы рассказывали, куда исчез бывший "кварталовец" из России Аркадий Лапухин.

Группа Kazaky сообщила о своем возвращении на музыкальный рынок на странице в инстаграме. В коллективе поделились, что планируется выход альбома ремиксов. Также музыканты ищут диджеев и музыкальных продюсеров.

"Дорогие друзья, рады сообщить о предстоящем релизе альбома ремиксов и приглашаем диджеев и музыкальных продюсеров стать частью истории Kazaky", — рассказали в группе.

Пользователи сети обрадовались новости о возвращении группы. Они написали, что ждут новый альбом и поблагодарили артистов за то, что решили возобновить творчество. Люди отметили, что в свое время Kazaky недооценили в Украине, поскольку они своим творчеством опережали время.

"Мы это сделали, нас услышали".

"Вернитесь, мы наконец-то повзрослели к вам".

"Ура, наши казаки возвращаются".

"Мы нуждаемся в новом альбоме и возвращении легендарных Kazaky".

"Исторический момент! Наконец-то возвращение".

Интересно, что недавно в сети завирусился трек Kazaky 2017 под названием Milk-Choc. Он звучал в популярном сериале "Киев днем и ночью".

Kazaky — Milk-Choc

В частности, ажиотаж вокруг группы можно увидеть в тиктоке. Пользователи записали более 1 тысячи видео под композицию Milk-Choc.

Что известно о группе Kazaky

Отметим, что группу Kazaky создали четверо танцовщиков в 2010 году. Речь идет об Олеге Жежеле, Артуре Гаспаре, Кирилле Федоренко и Стасе Павлове. Группа несколько раз меняла свой состав. В 2019 году к Гаспару, Федоренко и Лазареву присоединились Влад Коваль и Евгений Гончаренко.

Kazaky стали первой украинской мужской группой, которая исполняет хореографию на каблуках. Речь идет об акробатических движениях и вакинге, который предусматривает уличный стиль танца, что зародился в США. Несмотря на то, что коллектив имел свою аудиторию, он подвергся критике со стороны украинцев из-за эпатажа и смелых движений.

В 2012 году Kazaky снялись в клипе на трек Girl Gone Wild всемирно известной певицы Мадонны. Она лично пригласила их приобщиться к видеоработе.

Madonna — Girl Gone Wild

В 2018 году студия "Квартал 95" делала пародию на группу Kazaky. Они исполнили мужскую хореографию на песню "Будьмо, гей".

"Квартал 95" — "Будем, гей"

Ранее "Телеграф" рассказывал об окончательном распаде популярной группы "ВИА Гра". Также объяснили, почему Россия зря считает коллектив своим.