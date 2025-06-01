Есть погибшие и раненые: Россия ударила по расположению учебного подразделения ВСУ

Никаких построений или массовых мероприятий в этот момент не происходило

Россия нанесла ракетный удар по одному из учебных подразделений ВСУ. Есть погибшие и раненые военные.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск. По ее данным, атака произошла 1 июля. При этом в ВСУ отмечают, что никаких построений или массовых мероприятий в этот момент не происходило. Удар пришелся по расположению.

"После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств и причин утраты личного состава в Командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование.

"Командование и личный состав оперативного командования "Восток" также будут оказывать полное содействие в работе правоохранительных органов. В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности. Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности по сохранению жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам", — добавляют в Сухопутных войсках.

Важно: в Сухопутных войсках обновили пост, где уточнили, что речь идет о 12 погибших и более 60 раненых.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия ударила по стрельбищу с украинскими военными в середине мая. По факту трагедии проводится служебное расследование, а командир воинской части отстранен.