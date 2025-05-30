Харьков подвергся атакам беспилотников: в городе раздавались взрывы, россияне били по коммунальному предприятию

В результате нападения россиян получили повреждения жилые дома и коммунальное предприятие

Харьков в ночь на 30 мая атаковали ударными беспилотниками, россияне в очередной раз били по гражданской инфраструктуре города. В результате атаки по меньшей мере восемь дронов попали по территории коммунального предприятия в Слободском районе города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информацию подтвердил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Массированный удар вражеских беспилотников пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе. По предварительной информации, на данную минуту без пострадавших. Данные по разрушениям — уточняются. На месте попаданий — пожар", — написал Терехов.

По его словам, в результате нападения россиян получили повреждения жилые дома вблизи места обстрела. Масштабы повреждений уточняют, из-за атаки также пострадала 61-летняя женщина – сотрудница коммунального предприятия, атаковавшего враг. Это подтвердил Синегубов.

"В Слободском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадала 61-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь", — написал он.

Кроме Харькова, по словам главы ОВА, российские оккупанты также атаковали село Василий Хутор Чугуевской общины – туда тоже враг направил ударные беспилотники. Синегубов сообщил о восьми пострадавших в деревне, среди которых двое – 16-летние подростки.

Напомним, что российские оккупанты недавно придумали новый опасный способ кошмарить Харьков. Кремлевские войска начали запускать необычные FPV-дроны.

Также в ночь на 6 мая россияне в течение 2 часов атаковали Харьков беспилотниками. Раздалось по меньшей мере 20 взрывов, были попадания в четырех районах города по восьми локациям, ранения получили четыре человека. В результате атаки рынок "Барабашово" в Харькове пострадал от российского "шахеда". Там вспыхнул пожар, один из секторов рынка понес серьезные разрушения.