Є загиблі та поранені: Росія вдарила по розташуванню навчального підрозділу ЗСУ

Жодних побудов чи масових заходів у цей момент не відбувалося

Росія завдала ракетного удару по одному із навчальних підрозділів ЗСУ. Є загиблі та поранені військові.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ. За її даними, атака сталася 1 липня. При цьому у ЗСУ зазначають, що жодних шикувань чи масових заходів у цей момент не відбувалося. Удар припав по розташуванню.

"Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування.

"Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів. У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності. Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах", — додають у Сухопутних військах.

Важливо: у Сухопутних військах оновили пост, де уточнили, що йдеться про 12 загиблих та понад 60 поранених.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Россі я вдарила по стрільбищу з українськими військовими у середині травня. За фактом трагедії проводиться службове розслідування, а командира військової частини відсторонено.