СБУ массово уничтожает российские "тушки": горит "Оленья" и не только (видео)

СБУ провела масштабную спецоперацию

В России на аєродромах "Оленья" (Мурманская область) и "Белая" (Иркутская область), на которых располагается стратегическая авиация ВС РФ, произошли масштабные пожары. Горят стратегические бомбардировщики после сильных "хлопков".

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники. По их данным, СБУ провела спецоперацию по уничтожению вражеских бомбардировщиков.

"Дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. В настоящее время известно о поражении более 40 самолетов, среди них – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3", — говорится в сообщении.

По данным наших источников, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

На одном видео, к слову, видно как пылает аэродром "Белая" и слышен голос главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, комментирующего "бавовну".

Белая

Аэродром Оленья

Информация о масштабном пожаре появилась уже и в местных пабликах. Они публикуют видео, на которых виднеется столб черного дыма от пожара, который видел за километры. При этом очевидцы также подтверждают и взрывы на фоне "опасности БПЛА".

Для справки: расстояние от аэродрома до границы с Украиной около 1800 километров

Стоит отметить, что 30 мая мы писали о том, что россияне сосредоточили много бомбардировщиков Ту-95 на аэродроме "Оленья".

Напомним, ранее мы писали о том, что до аэродрома "Оленья" уже долетали дроны. Еще в 2024 году российская противовоздушная оборона (ПВО) впервые с начала войны сбила якобы украинские дроны возле военного аэродрома "Оленья".