В Киеве хотели взорвать здание ТЦК: СБУ нарушила планы россиян

СБУ сорвала теракт в Киеве

СБУ задержала 17-летнего подростка, по приказу ФСБ готовившего взрыв здания ТЦК в Киеве. Молодой человек, находясь под домашним арестом за предыдущее преступление, сам связался с российской спецслужбой.

Сотрудники контрразведки СБУ поймали его, когда он уже шел к цели с взрывным устройством. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали подростка "на горячем" — когда он уже забрал самодельное взрывное устройство из тайника и направлялся в ТЦК. Взрывчатка была изготовлена на основе пластида.

По информации спецслужбы, россияне завербовали несовершеннолетнего, ранее уже имевшего проблемы с законом за поджог военных машин. Хотя суд отпустил его под домашний арест, подросток не остановился и через мессенджер снова вышел на связь с куратором из ФСБ.

Оперативники вовремя перехватили информацию о готовящемся теракте. Российские кураторы передали подростку точные координаты схрона со взрывчаткой и подробные инструкции. По плану ФСБ, взрывное устройство должны были взорвать дистанционно вместе с самим исполнителем — так россияне хотели избавиться от свидетеля.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в готовке к террористическому акту, совершенному по предварительному сговору (1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Также рассматривается дополнительная квалификация его действий как государственная измена в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. За совершенные преступления ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили работники СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что СБУ предотвратила теракт на Яворивском полигоне. Мы писали, что известно о стратегическом объекте, который уже атаковали россияне.