"Йокарний бабай, Владимыч, жми!" Украинцы клепают мемы о взрывах на российских аэродромах

В интернете мемами провожают российские самолеты в последний путь

В воскресенье, 1 июня, в России на аэродромах "Оленья" (Мурманская область) и "Белая" (Иркутская область), на которых располагается стратегическая авиация ВС РФ, произошли масштабные пожары. Горят стратегические бомбардировщики после сильных "хлопков".

"Телеграф" собрал мемы и реакции украинцев по этому поводу.

Так, украинцы показали водителя "той самой фуры" с трезубцем на рукаве. Имеется в виду водитель машины, из кузова которой неожиданного для него начали вылетать беспилотники. Мужчина рассказал росСМИ, что не знал, какой груз везет.

Создатели мемов в этот день большую часть своих работ связали со ставшем легендарным в один миг транспортным средством. Кто-то изобразил фуру в виде машины компании, принадлежащей Петру Порошенко, Roshen.

Кто-то увидел ее фургоном "Новой почты", которая существенно страдает от российских обстрелов.

Также украинцы показали в виде водителя автомобиля Алексея Арестовича и Владимира Путина, который, по большому счету и направил дроны на аэродромы, поскольку развязал войну и в итоге спровоцировал проведение украинской спецоперации. Автор мема с Путиным подписал его так: "Йокарний бабай, Владимыч, жми!"

Также интернет-пользователи вспомнили о том, что сегодня первый день лета и своеобразно поздравили россиян.

Напомним, за последние сутки в Брянской и Курской областях были подорваны мосты и железнодорожные пути, а во временно оккупированном Мелитополе взлетел на воздух вражеский поезд. В ночь на 1 июня в Брянской области России мост с фурой рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Климово. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.