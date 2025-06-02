Этот щенок дороже iPhone: в Украине продают песиков, которые стоят сумсшедшие деньги – в чем их особенность

Почему Бишон фризе стоит как новый айфон

Цены на породистых собак в Украине могут удивить многих. Некоторые щенки стоят как новый айфон или даже больше. Особенно дорого продают собак с чемпионскими родителями и безупречной родословной.

В частности, за щенков породы Бишон фризе просят 1200 долларов. Соответствующее объявление размещено на одной из популярных площадок купли-продажи.

Продавец предлагает щенков Бишон фризе, родившихся 5 мая 2025 года. Отец малышей имеет пять титулов чемпиона Украины, титул юного чемпиона Украины и несколько побед в номинации "Лучший представитель породы".

У мамы щенков тоже есть чемпионские титулы – она юный чемпион Украины и Румынии. По словам продавца, оба родителя имеют идеально здоровые глаза без патологий, что важно для этой породы.

Все щенки получат полный комплект документов и необходимые прививки перед переездом к новым владельцам, говорится в объявлении.

Наибольшей ценностью этих малышей является их происхождение – все 14 предков в родословной имеют титулы международных чемпионов. Каждый из них побеждал на выставках в 8-10 разных странах, а многие имеют титулы чемпионов КСУ.

В помёте есть и мальчики, и девочки. Для удобства покупателей владелец питомника организует доставку щенков в любой город Украины или даже за границу.

О породе Бишон фризе

Бишон фризе – маленькие белые собаки весом 3-6 кг с вьющейся шерстью. Они не линяют и считаются гипоаллергенными, что делает их хорошим выбором для аллергиков.

Эти собаки отличаются веселым и дружелюбным характером. Они легко находят общий язык с детьми и другими домашними животными. Порода известна своим долголетием – при правильном уходе "бишоны" живут 14-16 лет.

Ухаживать за шерстью "бишона" нужно регулярно – их нужно расчесывать несколько раз в неделю и стричь каждые 1-2 месяца. Несмотря на небольшой размер, эти собаки энергичны и нуждаются в ежедневных прогулках.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают микрособаку за немалые деньги. Максимальный вес взрослой особи 2 кг.