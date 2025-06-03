Поразительное сходство атаки СБУ нашли в видеоигре десятилетней давности (видео)

Поразительное сходство операции СБУ нашли в одной из самых популярных видеоигр

Операция "Паутина" против стратегической авиации России, которую провела СБУ, поражает своей креативностью и дерзостью. Такого в современно мире не делал еще никто, однако жанре научной фантастики идея с дронами в грузовиках, как оказалось, появлялась уже несколько лет назад.

Поразительное сходство беспилотной атаки СБУ неожиданно нашли в одной из самых популярных видеоигр. Речь о Call of Duty: Advanced Warfare, вышедшей в 2014 году. Что примечательно, игра эта о будущем, которое, судя по всему, наступило уже сегодня.

Так, в одной из миссий главный герой со своим отрядом попадает в засаду на видеоигровом аналоге знаменитого моста Золотые ворота. В какой-то момент внимание игрока переключают на подозрительный фургон посреди дороги, а уже через несколько секунд из него появляется рой дронов, который атакует мост. После проведения атаки грузовик-"матка" самоликвидируется.

Поразительное сходство с операцией СБУ заметили многие пользователи сети, ведь во время "Паутины" дроны также вылетали из грузовиков, которые довезли их прямо к цели, атака также была неожиданной, а в конце задания, судя по видео в сети, транспорт взрывался.

Что пишут комментаторы:

Мы живем в будущем (отсылка к операции СБУ);

Украина: подержи мое пиво и смотри.

Что ж, украинцы буквально реализовали идею из Call of Duty.

Это то же самое дер*мо, что происходит сегодня.

СБУ оценила это видео.

В реальности это круче выглядело.

Точно такая же тактика.

Для справки: Call of Duty: Advanced Warfare ("Зов долга: Продвинутая война") — компьютерная игра в жанре научно-фантастического трёхмерного шутера от первого лица. Действие игры происходит c 2054 по 2061 год, в нашем мире, изменившимся до неузнаваемости вследствие научного прогресса

Напомним, ранее мы писали о том, что атака Службы безопасности Украины на аэродромы со стратегической авиацией россиян привела к очень болезненным потерям для Кремля.