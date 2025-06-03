Гнев, истерика и угрозы: как в Кремле в действительности отреагировали на операцию СБУ "Паутина"

Россияне в Стамбуле угрожали сорвать переговорный процесс, если Украина устроит еще хоть одну диверсию

Российский режим официально сдержанно реагирует на украинскую операцию "Паутина" по уничтожению российской стратегической авиации, которую провела Служба безопасности Украины, пытаясь приуменьшить ее значение и собственные потери. Однако в реальности Кремль находится в гневе и истерике, а российская делегация во время переговоров в Стамбуле 2 июня прибегла к угрозам в адрес Украины из-за удачного удара дронов СБУ.

В частности, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники среди окружения кремлевских чиновников пишет, что поражение многих самолетов стратегической авиации смутило российского правителя Владимира Путина. Но, мол, не пошатнуло намерений России "достичь всех целей" в войне против Украины.

В Кремле, судя по всему, пытаются врать сами себе, заявляя во внутренних разговорах, что на темпы ракетных атак против Украины операция СБУ якобы не повлияет, поскольку для исполнения терактов с использованием крылатых ракет достаточно иметь несколько стратегических бомбардировщиков "на ходу". Но на самом деле уничтожение и повреждение самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 продемонстрировало, что российская ядерная воздушная компонента очень уязвима для таких атак.

Кроме того, потеря самолетов, которые Россия восстановить уже не в состоянии, ослабила российские военные силы в целом. "Дыра" в воздушном компоненте сил ядерного сдерживания РФ возникла ощутимая. Один из чиновников в разговоре с журналистами признал, что Украине удалось полностью уничтожить семь Ту-95МС и четыре Ту-22М3. Число поврежденных самолетов и степень повреждений он не назвал.

Размеры и силу моральной травмы Кремля демонстрирует то, что во время переговоров в Стамбуле российская делегация начала угрожать украинцам, что сорвет весь переговорный процесс, если Украина еще раз устроит диверсии на российской территории, пишет "Украинская правда" со ссылкой на свой источник в Министерстве обороны. Отметим, что страх России нашел отражение в так называемом "меморандуме", который россияне передали Украине в Стамбуле.

"Российская сторона четко отметила, что существует риск срыва любых переговоров и продолжения боевых действий из-за таких шагов… Позиция российской стороны была такой же непоколебимой, как и во время первого раунда переговоров. Но на этот раз украинская сторона отвечала также жестко. И это главное отличие. Кислица был одним из тех, кто проартикулировал все позиции, с которыми не согласна наша сторона", – сказал чиновник Минобороны, комментируя этот вопрос.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне в очередной раз насмешили украинцев своим поведением во время атаки дронов в Иркутской области, где расположен российский военный аэродром "Белая". Местные жители поднялись на фуру, из которой вылетали БПЛА, и пытались забрасывать камнями FPV-дроны во время взлета. В целом население России взбешено и подавлено беспомощностью военных и властей, которые не смогли ни защитить самолеты, ни сделать что-то с Украиной.

В сети уже опубликовали спутниковые снимки с российской авиабазы "Белая". Первый снимок подтвердил уничтожение трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и одного стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Кроме того, по меньшей мере, один стратегический бомбардировщик Ту-95МС был поврежден. На фото видно еще три Ту-95МС, статус которых точно не установлен, возможно они тоже повреждены. На втором снимке можно увидеть три уничтоженных Ту-22М3.