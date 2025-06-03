Вражаючу схожість атаки СБУ знайшли у відеогрі десятирічної давності (відео)

Вражаюча схожість операції СБУ знайшли в одній із найпопулярніших відеоігор

Операція "Павутина" проти стратегічної авіації Росії, яку провела СБУ, вражає своєю креативністю та зухвалістю. Такого в сучасному світі не робив ще ніхто, проте в жанрі наукової фантастики ідея з дронами у вантажівках, як виявилося, з’являлася вже кілька років тому.

Вражаючу схожість безпілотної атаки СБУ несподівано знайшли в одній із найпопулярніших відеоігор. Мова про Call of Duty: Advanced Warfare, що вийшла у 2014 році. Що примітно, ця гра про майбутнє, яке, судячи з усього, настало вже сьогодні.

Так, в одній із місій головний герой зі своїм загоном потрапляє у засідку на відеоігровому аналогу знаменитого мосту Золоті ворота. Якоїсь миті увагу гравця переключають на підозрілий фургон посеред дороги, а вже за кілька секунд з нього з’являється рій дронів, який атакує міст. Після проведення атаки вантажівка-"матка" самоліквідується.

Вражаючу схожість з операцією СБУ помітили багато користувачів мережі, адже під час "Павутини" дрони також вилітали з вантажівок, які довезли їх прямо до цілі, атака також була несподіваною, а наприкінці завдання, судячи з відео в мережі, транспорт вибухав.

Що пишуть коментарі:

Ми живемо у майбутньому (відсилання до операції СБУ);

Україна: потримай моє пиво та дивися.

Що ж, українці буквально реалізували ідею Call of Duty.

Це те саме лай*о, що відбувається сьогодні.

СБУ оцінила це відео.

В реальності це крутіше виглядало.

Така сама тактика.

Довідково Call of Duty: Advanced Warfare ("Поклик обов’язку : Просунута війна") — комп’ютерна гра в жанрі науково-фантастичного тривимірного шутера від першої особи. Дія гри відбувається з 2054 по 2061 рік, у нашому світі, що змінився до невпізнання внаслідок наукового прогресу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що атака Служби безпеки України на аеродроми зі стратегічною авіацією росіян призвела до дуже болючих втрат для Кремля.