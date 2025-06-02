Путин заткнулся или готовит ответ? В России скрывают масштабы уничтожения авиации

Как Кремль может ответить на пощечину от СБУ

Российский президент Владимир Путин до сих пор не сказал ни слова о массированной атаке Украины на стратегическую авиацию РФ, в результате которой были уничтожены по меньшей мере 13 бомбардировщиков. Умолкли даже самые болтливые российские пропагандисты, включая вице-спикера Совбеза Дмитрия Медведева.

По данным OSINT-аналитиков, украинским спецслужбам удалось уничтожить как минимум 13 стратегических бомбардировщиков на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. Сама СБУ заявила о поражении 40 российских самолетов дальней авиации.

Ошарашены, испуганы и молчат

Атаке на авиабазы предшествовали "обрушение" мостов в Брянской и Курской областях в субботу, 31 мая, в результате чего погибли 7 человек и более 100 пострадали. Путин не прокомментировал и эти события.

Без комментариев остался также подрыв военного российского поезда в Мелитопольском районе Запорожской области. В понедельник пресс-служба Кремля лишь опубликовала поздравление Путина по случаю 70-летия космодрома Байконур, не упомянув ни об одном из событий, произошедших в выходные.

Российские государственные СМИ пытаются скрыть масштабы потерь от ударов украинских дронов. Главные телеканалы "Первый канал" и "Россия 1" посвятили самой большой атаке на российские авиабазы всего по 40 секунд эфирного времени в итоговых новостных выпусках. Ведущие просто зачитали скупое сообщение Минобороны о "возгорании нескольких единиц авиационной техники" без каких-либо деталей операции. В утренних выпусках новостей об атаке дронов уже вообще не сообщалось.

Государственные агентства ТАСС и РИА Новости начали освещать атаки только после официальной публикации Минобороны. О потерях российской авиации не сообщило ни одно из ведущих российских изданий. Даже глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский не прокомментировал произошедшее, лишь сообщив после приземления в Стамбуле, что у него "хорошее настроение".

Путин готовит месть – в этом нет сомнений

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко прокомментировал "Телеграфу" ситуацию с молчанием российского руководства. Эксперт предупредил, что российский лидер готовит ответные удары по авиабазам.

"Что он будет отвечать, я думаю, это однозначно. У меня по этому поводу, зная, как они себя ведут, сомнений нет", — подчеркнул Романенко.

Генерал Игорь Романенко

По словам генерала, Путин пока не принял окончательного решения по ответу на удары по авиабазам. "Он еще не принял решение, как реагировать", — отметил эксперт в комментарии. В то же время генерал предупредил, что российский лидер однозначно готовит месть, поскольку является "очень злобным и мстительным человеком". Теперь нужно посмотреть, как себя поведет российская делегация на переговорах в Стамбуле, ведь "они там тоже пугали-пугали, а тут такая пощечина", говорит генерал.

В то же время Романенко отметил, что у России остается достаточно ракетного оружия и дронов для ответа. Эксперт пояснил, что россияне могут усилить удары по украинским объектам, при этом будут заявлять, что атакуют военные цели.

По словам генерала, с моря россияне могут использовать тактическую авиацию для ударов, например, по Одессе и Южному. Противник также может попытаться ударить по "центру принятия решений в Киеве", однако эксперт сомневается в этом, поскольку считает, что россиянам сейчас это невыгодно из-за позиции Китая.

Две баллистические ракеты прилетели сегодня в жилой район Харькова. Фото Игорь Терехов.

Романенко также напомнил, что россияне знают, где расположены украинские военные полигоны, и специально выбираю время для ударов, когда там находятся наши военные.

Что касается возможности ядерной угрозы, то Игорь Романенко уверен, что "ядерную им не дадут (использовать — ред.) китайцы". По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин во время визита в Москву ясно дал понять это Путину.

Эксперт также подчеркнул, что россияне будут продолжать наступление на сухопутных фронтах, используя накопившиеся резервы. "На Сумы, посмотрите, как они действуют. От Покровска, в сторону Константиновки и в сторону Днепропетровщины. На Запорожье активизация", — отмечает Романенко.

Атака Украины на авиабазы РФ это "хорошо, но нам нужно, в первую очередь, менять ситуацию на фронтах… чтобы мы могли остановить их продвижение. А этого уже третий год не выходит", — подытожил генерал.

Ранее "Телеграф" писал, сколько Россия способна захватить летом, есть ли угроза Киеву и зачем Путину Сумы. Об этом в интервью рассказал эксперт Агилем Рустамзаде.