Украина, "ядерка" и не только: для чего министры обороны НАТО собираются в Брюсселе

В программе — и неформальное событие по Украине

С 4 по 5 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", а также встреча руководителей оборонных ведомств стран-членов Альянса. Что на повестке дня, рассказывает "Телеграф".

Во встрече Контактной группы 4 июня примет участие министр обороны Украины Рустем Умеров. Как и в прошлый раз, "Рамштайн" созывают Германия и Великобритания, которые взяли на себя лидерство после смены политики США.

На следующий день министры обороны НАТО, включая шефа Пентагона Пита Хегсета, соберутся на заседание Североатлантического совета. По данным источников "Телеграфа", позже в июне страны-союзники могут объявить о новом обязательстве по расходам на оборону в размере 3,5% от ВВП вместо действующих 2%. Встреча министров рассматривается как подготовительный этап к саммиту в Гааге, который пройдет 24-25 июня.

Также 5 июня ожидается неформальный рабочий ланч Совета НАТО-Украина. Напомним, что это формат, во время которого Киев может встречаться с союзниками на равных ради диалога или разрешения кризисных ситуаций. На обед также приглашен Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас.

После этого запланирована встреча Группы ядерного планирования Североатлантического союза. Это высший орган по ядерной политике, который рассматривает конкретные политические аспекты, связанные с ядерными силами. "Ядерная политика Альянса находится под постоянным пересмотром и меняется и адаптируется в соответствии с новыми вызовами", — отмечают в НАТО.

Независимо от того, есть ли у стран-союзников ядерное оружие, все они являются членами Группы, за исключением Франции, которая решила не участвовать в этом органе. Встречи Группы ядерного планирования проходят ежегодно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, возможна ли встреча Путина и Зеленского в 2025 году по мнению искусственного и интеллекта.