Україна, "ядерка" і не тільки: для чого міністри оборони НАТО збираються в Брюсселі

У програмі — і неформальна подія щодо України

З 4 по 5 червня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі пройде зустріч Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", а також зустріч керівників оборонних відомств країн-членів Альянсу. Що на порядку денному, розповідає "Телеграф".

Участь у зустрічі Контактної групи 4 червня візьме міністр оборони України Рустем Умєров. Як і минулого разу, "Рамштайн" скликають Німеччина та Велика Британія, які перебрали на себе лідерство після зміни політики США.

Наступного дня міністри оборони НАТО, включаючи шефа Пентагону Піта Хегсета, зберуться на засідання Північноатлантичної ради. За даними джерел "Телеграфу", пізніше в червні країни-союзники можуть оголосити про нове зобов’язання щодо витрат на оборону в розмірі 3,5% від ВВП замість чинних 2%. Зустріч міністрів розглядається як підготовчий етап до саміту в Гаазі, який пройде 24-25 червня.

Також 5 червня очікується неформальний робочий ланч Ради НАТО–Україна. Нагадаємо, що це формат, під час якого Київ може зустрічатися з союзниками на рівних задля діалогу чи вирішення кризових ситуацій. На ланч також запрошено Високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ Каю Каллас.

Після цього запланована зустріч Групи ядерного планування Альянсу. Це вищий орган з питань ядерної політики, який розглядає конкретні політичні аспекти, пов’язані з ядерними силами. "Ядерна політика Альянсу перебуває під постійним переглядом і змінюється та адаптується відповідно до нових викликів", — зазначають в НАТО.

Незалежно від того, чи мають країни-союзники ядерну зброю, усі вони є членами Групи, за винятком Франції, яка вирішила не брати участі в цьому органі. Зустрічі Групи ядерного планування проходять щорічно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можлива зустріч Путіна та Зеленського у 2025 році на думку штучного та інтелекту.