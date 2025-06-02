Санкции, "Паутина" и ракеты: главное из выступления Зеленского в Вильнюсе

5 ключевых заявлений президента Украины о войне, переговорах и НАТО

Владимир Зеленский на саммите части стран НАТО в Вильнюсе, где встретилась "Бухарестская девятка" и нордические страны, подчеркнул, что украинская делегация в Стамбуле будет настаивать на освобождении гражданских и военных пленников, а также на полном прекращении огня.

"Телеграф" собрал основные заявления украинского лидера на саммите. В частности, он упомянул и об операции "Паутина", которую реализовала СБУ.

О мирных переговорах в Стамбуле

Если переговоры в Турции без результатов, это будет сигналом, что нужны новые санкции от ЕС и США против России. Они должны относиться к нефти, финансовому и банковскому сектору экономики. Украине нужно освободить детей, гражданских, журналистов и военнопленных — на этом будут настаивать в Стамбуле. Усадить РФ за стол переговоров смогут именно потери, считает глава государства.

Об операции "Паутина"

Операция СБУ показала, чего стоит Россия. Способность Украины наносить чувствительные удары, в частности благодаря инвестициям в дроны, укрепляет оборону Европы, и поэтому нашей стране нужна поддержка.

Об угрозе из Беларуси

"Спросите свою разведку, что Россия готовит этим летом с территории Беларуси. Европе уже сейчас нужно готовиться", — так перевели слова Зеленского.

О снабжении оружия

Важно поддерживать обороноспособность Украины. Украина сможет остановить войну и ее распространение на другие страны Европы, наращивая производство оружия и не только в пределах страны. "Сейчас более чем когда-либо Украине нужны инвестиции. Нам нужна воздушная оборона. В частности, "Патриоты" и ракеты для них", — это подчеркнул президент Украины. Решения нужны уже сегодня.

О НАТО

"Мы должны показать, что у России нет сил влияния на Альянс и его членов, этот принцип должен оставаться неизменным. Это должно быть подтверждено на саммите НАТО (речь идет о саммите НАТО в Гааге в конце июня)", — сказал Зеленский. Важно, чтобы этот принцип был незыблемым.

Напомним, НАТО и РФ проведут одновременные учения в Балтийском море. Сохраняется возможность провокаций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что входит в требования Украины на мирных переговорах. Кроме прекращения огня и освобождения заложников, есть еще несколько пунктов.