Возможна ли личная встреча Путина и Зеленского в 2025 году: искусственный интеллект объяснил

Факторы, мешающие встрече, присутствуют в обеих странах.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов к прямым переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным, хотя и не видит в них смысла без гарантий от партнеров и четкой стратегии завершения войны. В то же время Россия активно продвигает нарратив о якобы нелегитимности украинского президента, что делает невозможным прямой диалог на равных.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, насколько вероятна личная встреча Зеленского и Путина в ближайшие полгода, при каких условиях она может состояться и что может стать ее триггером.

Причины маловероятности таких переговоров кроются как в политических позициях сторон, так и внешнеполитическом контексте.

Во-первых, сам Зеленский неоднократно подчеркивал: переговоры с Путиным возможны только при четких условиях, прежде всего, при наличии конкретной стратегии завершения войны и международных гарантий. Диалог без предварительных договоренностей и участия союзников не отвечает его подходу. Во-вторых, встреча без предварительных результатов могла быть воспринята как уступка со стороны Киева или даже легитимизация действий Кремля – что создало бы риски для поддержки Зеленского внутри страны.

Со стороны России также есть "блокирующий фактор": Кремль активно продвигает тезис о "нелегитимности" украинского президента, что делает невозможным переговоры на равных. Вдобавок – встреча может стать возможной только при существенных изменениях в геополитическом контексте. К примеру, после перелома на фронте. В таком случае диалог может превратиться в инструмент выхода из тупика.

Что может заставить лидеров встретиться лично

Изменение ситуации на фронте. Если одна из сторон получит стратегическое преимущество, например Украина войдет в Крым или РФ будет угрожать логистике ВСУ, обе стороны могут почувствовать потребности договариваться, пока ситуация не вышла из-под контроля.

Воздействие внешних игроков. США или Китай, по мнению искусственного интеллекта, могут оказывать давление на участников конфликта, требуя переговоров. К примеру, Дональд Трамп может поставить Украине ультиматум о необходимости компромисса. Или Китай окажет давление на Кремль для стабилизации рынков.

Политические изменения внутри страны. В РФ – например, кризис, который заставит Путина демонстрировать мирную инициативу. В Украине — рост спроса на мирные решения среди общества или оппозиционных политических сил.

Глобальные угрозы. Масштабная трагедия, которой, по мнению ИИ, может стать подрыв ЗАЭС или угроза применения ядерного оружия – может стать толчком к срочной встрече на самом высоком уровне.

Смена лидеров. В случае отставки Путина или смены власти в Украине новые руководители могут иметь совсем другие подходы к переговорному процессу.

Вывод

Искусственный интеллект считает, что встреча Зеленского и Путина не исключена, но в настоящее время она нуждается в мощном внешнем толчке или форс-мажорных изменениях в ситуации. Самый реалистичный сценарий, по его мнению, состоит в сочетании внешнего давления с переломом на фронте. Однако такое событие возможно не раньше конца 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российская сторона не ожидает продуктивного результата от очередной встречи с украинской делегацией, предположительно состоявшейся 2 июня в Стамбуле.