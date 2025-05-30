Украина рискует никогда не войти в НАТО. Чалый назвал главное препятствие

Речь идет о сроке в год-два

Если в ближайшие годы не произойдет вступления Украины в НАТО, этого не будет никогда. Причина в том, что Североатлантический альянс просто прекратит свое существование.

Такое мнение высказал украинский дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью LIGA.net. По его мнению, Россия обязательно проявит агрессию по отношению к странам НАТО в Европе и Альянс может не выдержать этого испытания.

"Подтверждаю то, что если в следующие год-два мы не станем членом НАТО, Украина никогда не станет членом НАТО... Потому что НАТО не будет существовать. Почему не будет существовать НАТО? Потому что я считаю, что европейская война, если НАТО не пройдет испытание европейской войной, тогда НАТО теряет смысл своего существования", — объяснил свое мнение Чалый.

В этом случае, считает дипломат, страны начнут образовывать новые союзы. Некоторые будут объединяться, кто-то будет напрямую подписывать союзные соглашения с США.

"То есть еще раз Украина не вступит, потому что НАТО исчезнет в таких условиях, если они не сделают вывод. Выводы они не делают. Они ждут условий комфортных, когда можно будет принять политическое решение. В ближайшие годы, десятилетия уже комфортных условий не будет", — отметил Чалый.

В то же время, подчеркнул он, сейчас в мире нет лучшей оборонной структуры, чем НАТО. Даже учитывая слабость совместных решений.

"Это наиболее эффективная структура. Поэтому пока НАТО еще показывает тенденцию к развитию и возможностям, мы будем туда пытаться присоединиться, потому что это нас усиливает", — пояснил Чалый.

Как рассказывал "Телеграф", генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал то, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут присутствовать на саммите НАТО в Гааге 24 июня. Однако, на самом деле, он не очень в восторге и надеется, что саммит пройдет без существенных потрясений, а Зеленский и Трамп не спровоцируют скандал и публичный раскол по украинскому вопросу.