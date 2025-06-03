Для обхода санкций Петр Порошенко хотел переписать на жену все активы – СМИ

Раздел имущества Порошенко эксперты расценили как попытку обойти санкции

Подсанкционный нардеп Петр Порошенко пытался обойти санкции и сохранить контроль над своими прибыльными активами, формально отказавшись от них в пользу своей жены Марины.

Об этом свидетельствует содержание иска Марины Порошенко в Крыжопольский районный суд Винницкой области, который она подала в марте 2025 года. Дело о разделе имущества супругов Порошенко суд закрыл, однако обнародованные документы свидетельствуют о попытке скрытой передачи состояния более чем на 17 миллиардов гривен. Об этом сообщает "Главком".

Как пишет издание, в судебном иске о разделе имущества Марина Порошенко просила оставить ей самые ценные активы мужчины.

"За собой Марина Порошенко намерена закрепить самое ценное имущество, которое приносит стабильный значительный доход. В частности, речь в иске шла о контрольном пакете (8190 акций или доля 78,93%; стоимость этих акций оценена в 8,33 млрд грн) закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда "ПраймЭс2". владельцем является Петр Порошенко. Бывшая первая леди также претендовала на миллионы мужчин, лежащих на счетах Международного инвестиционного банка и "РВС Банка", — говорится в материале.

За Петром Порошенко должно остаться имущество, которое не приносит прибыли.

"По Порошенко, по просьбе Марины, должны оставаться: мотоцикл Honda CMX 1100D, 2021 года выпуска; полуприцеп King Trailers GTS443-17.5, 2001 года выпуска; автомобиль Volvo S90 2.0 T8, 2021 года выпуска"; аналитической системы Youcontrol, с февраля 2016 года предприятие находится в состоянии прекращения);

Также бывшему президенту должны были достаться 43 картины и скульптура длинноногого слона Сальвадора Дали (ее в 2012 году Петр Порошенко приобрел за $338,5 тыс. на аукционе на Sotheby’s в Нью-Йорке). Стоимость перечисленных произведений искусства на дату иска Марины Порошенко составляла 100,4 млн евро (свыше 4,5 млрд грн)!" — пишут журналисты.

В результате это производство закрыли, ссылаясь на отсутствие предмета спора и устную договоренность супругов по распределению имущества. По мнению суда, истица не предоставила доказательств того, что мирная договоренность невозможна, а само разделение могло бы быть оформлено без привлечения суда.

Гражданское дело о разделе имущества Порошенко вызвало резонанс, потому что появилось на фоне действующих санкций против Петра Порошенко и ряда уголовных производств. В частности, в апреле 2025 года олигарх официально стал обвиняемым в деле о государственной измене и содействии деятельности террористических организаций ОРДЛО. Также Национальный банк Украины оштрафовал подконтрольный Порошенко Международный инвестиционный банк на 20,5 миллиона гривен за нарушение законодательства о финансовом мониторинге.

Как сообщалось, эксперты считают, что таким образом семья Порошенко пыталась обойти закон и вывести активы из-под санкций. Они отмечают, что Порошенко рискуют получить обвинения в мошенничестве, пытаясь через суд поделить имущество, не имея реального спора между супругами.