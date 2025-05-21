Еще одно подозрение в госизмене ждет Порошенко: все из-за соглашения времен Януковича

Этот документ разрешил Черноморскому флоту РФ остаться в Крыму

Народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко могут объявить еще одно подозрение в госизмене. Следствие считает, что именно он якобы готовил "Харьковские соглашения".

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что это — самый свежий эпизод обвинений против экс-президента и в его рамках недавно проходили обыски у ключевого советника Петра Алексеевича по вопросам международных отношений Константина Елисеева.

По данным следствия, Порошенко с октября 2009 года по 11 марта 2010 года находился на должности главы Министерства иностранных дел. И его последние две недели в должности пришлись на начало президентского срока Виктора Януковича, который стал главой государства 25 февраля. И, по версии следствия, как пишет УП, именно Порошенко в эти последние дни в МИД готовил текст скандальных "Харьковских соглашений", которые подписали спустя более месяца после его отставки.

Документ был подписан 21 апреля 2010 года, Порошенко был уволен 11 марта того же года. Отметим, что этот документ разрешил Черноморскому флоту РФ остаться в Крыму до 2042 года.

В окружении Петра Порошенко обвинения считают политически мотивированными и абсурдными.

"Это очень интересно: оказывается не Грищенко (глава МИД после Порошенко — ред.), Демченко (первый заместитель главы МИД с 17 февраля 2010 по 17 декабря 2010 — ред.), Левочкин (экс-председатель Администрации Президента Украины (2010—2014) — ред.) или кто там еще этим занимался, а Порошенко, которого даже тогда не было на должности, готовил эти "Харьковские соглашения". Ну просто абсурд", – возмущается собеседник из ближайшего окружения экс-президента.

Левочкин и Порошенко

УП пишет, что по этим обвинениям МИД и другие ведомства сейчас получают запросы на выемку документации.

Между тем, издание ZN.UA публикует свой список причастных к подготовке и подписанию документов, который был выявлен еще в 2021 году. По их данным, непосредственное участие в процессе подготовки документов принимал тогдашний замминистра иностранных дел Руслан Демченко.

Приложили руку к подготовке "Харьковских соглашений":

Глава МИД Константин Грищенко;

Министр юстиции Александр Лавринович;

Министр финансов Федор Ярошенко;

Министр экономики Василий Цушко;

Министр топлива и энергетики Юрий Бойко;

Министр обороны Михаил Ежель;

Министр транспорта и связи Константин Ефименко;

Председатель СБУ Валерий Хорошковский;

Председатель Государственной таможенной службы Игорь Калетник;

Председатель ГПСУ Николай Литвин.

Что известно о "Харьковских соглашениях"

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины (в прессе также Харьковские соглашения, Харьковский пакт, Соглашение Януковича — Медведева) было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. Согласно ему, срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 по 2042 год с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выражает возражения, и была установлена арендная плата.

Подписание "Харьковских соглашений" Медведевым и Януковичем

В самом соглашении говорится, что срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин.

Соглашение, предусматривавшее сдачу крымской военной базы, назвали "новым Переяславским соглашением" и "военной узурпацией страны", а Януковича обвинили в продаже украинского суверенитета и назвали "губернатором украинской области Российской империи".

Ранее "Телеграф" писал, что Петр Порошенко рассказал, как на него повлияли санкции. После введения ограничений даже приобретение кофе на заправке стало проблемой.