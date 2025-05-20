"Стадион, так стадион": какими были дебаты Зеленского и Порошенко в 2019 году (видео)

Эти дебаты вошли в историю выборов президента Украины

Более 6 лет назад, 19 апреля 2019 состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Это было громкое событие, за которым наблюдали миллионы украинцев, чтобы сделать свой выбор. Так победил на выборах Владимир Зеленский, который является президентом и сегодня.

"Телеграф" напомнит главные моменты в дебатах Зеленского и Порошенко в 2019 году.

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко

Традиционно дебаты кандидатов в президенты Украины проходят в студии Национальной общественной телерадиокомпании. Владимир Зеленский предложил провести их на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Петр Порошенко согласился со словами: "Стадион, так стадион".

Хотя обычно дебаты стартовали в 20:00, в тот раз их перенесли на 21:00. Предполагалось, что каждый кандидат будет выступать со своей отдельной сцены. Впрочем, Порошенко вышел на сцену Зеленского, чтобы пожать руки и остался на ней.

Дебаты Зеленского и Порошенко были на стадионе "Олимпийский, фото Getty Images

Первым начал говорить Зеленский, потому что так выпала монетка. Он рассказал, что голосовал за Порошенко в 2014 году, но разочаровался: "Я сам голосовал за Порошенко. Но я ошибся. Мог ли я представить, что его "жить по новому" будет означать "выживать". Поэтому я здесь. Со своей командой. Я не политик, я просто человек. Простой человек. Который пришел сломать эту систему".

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко 2019

Порошенко ответил, что Зеленский уклоняется от армии и назвал его мешком. Такую метафору он использовал для того, чтобы объяснить, что Владимир пообещал низкие тарифы и высокие зарплаты, однако не знает, как это реализовать. На что Зеленский ответил так: "Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре".

Зеленский рассказал о разочаровании в Порошенко, фото Getty Images

Далее Зеленский упрекнул Порошенко за низкий уровень жизни украинцев, медленное рассмотрение дела по Евромайдану, отсутствие наказанных за Иловайский и Дебальцевский котлы. Также он упомянул схему формирования цены на уголь "Роттердам+", по которой украинцы переплатили за электроэнергию 18,87 миллиарда гривен.

В свою очередь, Петр рассказывал, что принял страну в 2014 году без денег и армии. Он вспомнил, как Владимир в "Квартале 95" сравнил Украину с проституткой. Также он сказал, что сосредоточил вокруг Украины международную коалицию и призвал Зеленского "не издеваться над государством". Порошенко заявил о некомпетентности своего оппонента в политике.

Порошенко закинул Зеленскому некомпетентность, фото Getty Images

Зеленский ответил, что бывал много раз в АТО и не скрывается от мобилизации. Также он отметил, что не был у России с 2014 года, упрекнул Порошенко в разговорах с Путиным, в частности через пророссийского политика Виктора Медведчука.

Кроме этого Владимир заявил, что конфеты "Рошен", компания которого принадлежит Порошенко, до сих пор продают в России. По его словам, сладости были в "повстанцев ДНР", имея в виду сепаратистов на Донбассе.

Зеленский заявлял, что Порошенко беседовал с Путиным, фото Getty Images

Порошенко ответил, что Владимир говорит ложь. Он упомянул бизнес-партнера Зеленского — Игоря Коломойского, который, по словам Порошенко, вывел 160 миллиардов средств вкладчиков. Владимир ответил, что когда он станет президентом, все виновные будут отвечать перед законом, назвав бизнес-партнера Порошенко — Свинарчука.

Также оба кандидата ставали на колени, чтобы почтить погибших воинов, отдавших жизнь за Украину. В завершение оба исполнили украинский гимн.

Порошенко и Зеленский исполняли гимн Украины, фото Getty Images

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