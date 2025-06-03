"Остаюсь в строю": командующий Драпатый рассказал, куда пойдет после удара по полигону с ВСУ

Известно, что Драпатый назначен командующим Объединенными силами

После личного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Михаил Драпатый, командующий Сухопутными войсками ВСУ, доложил обо всех обстоятельствах трагедии на полигоне 1 июня и объяснил мотивы своего решения уйти с поста. В то же время он получил новую задачу от главы государства и остался в строю.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Генерал-майор отметил, что в разговоре он рассказал все подробности инцидента. В разговоре был рассмотрен каждый аспект: кто находился на месте событий, кто отвечал за личный состав и кто должен был принимать решение.

Драпатый также объяснил президенту мотивы собственного решения уйти в отставку и получил не только понимание, но и поддержку. Зеленский призвал сосредоточиться на главном – войне, фронте и приближении победы Украины в войне.

Командующий Сухопутными войсками отметил необходимость трансформации военной культуры — прежде всего в отношении командиров к бойцам, к исполнению обязанностей и к ценности каждой жизни, отданной за Украину.

Он подтвердил, что получил новую задачу от президента и оставляет за собой боевую позицию — будет работать там, где больше всего нужен, и где может принести максимальную пользу. "Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", — подытожил чиновник.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что Драпатый назначен командующим Объединенных сил — для того, чтобы он мог полностью сосредоточиться на ведении боевых действий и оперативном управлении на фронте. В то же время, системные вопросы Сухопутных войск поручат другому специалисту.

Ранее "Телеграф" сообщал, что командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал рапорт об увольнении, взяв на себя ответственность за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли 12 украинских военнослужащих.