Генерал Драпатый подал в отставку после трагедии на полигоне. Его просят остаться

Генерал взял на себя вину за трагедию и покидает военную должность

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал рапорт об отставке. Он взял на себя ответственность за трагедию на 239-м полигоне, где погибли 12 украинских воинов.

Это осознанное решение, которое генерал объясняет собственным чувством ответственности за жизнь военных, пострадавших во время вражеского удара по полигону. В своем заявлении Драпатий подчеркнул, что главная ответственность всегда лежит на командовании.

"Как командующий я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю", — отметил генерал-майор. Он подчеркнул, что поведение бойцов имеет большое значение, но решение и ответственность за них несут именно командиры.

Драпатий заметил, что круговая порука и безнаказанность разрушают армию изнутри.

"Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются — значит, моих усилий было недостаточно. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношения к службе, не признавать свои ошибки — мы обречены. Без личной ответственности — нет развития. Без развития — нет победы.

12 военных погибли во время трагического происшествия на полигоне. Большинство из них были молодыми бойцами из учебного батальона. По словам Драпатого, они находились в укрытиях и должны были учиться и жить.

Командующий инициировал проверку всех обстоятельств трагедии. Эксперты выясняют действия командиров, состояние укрытий и эффективность систем оповещения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Решение Драпатого вызвало уважение у украинцев: "Да. Выглядит. Честь. Считаю, что это ответственный шаг, но к сожалению не станет примером никому. Кто давно должен был сделать то же не один раз. Герой Мариуполя. Летающий БМП. Жива история. Надеюсь, отставку не примут…",

"Я надеюсь, высшее командование не согласует отставку Драпатого. Это было бы ошибкой", — написал активист Сергей Стерненко.

Журналист Андрей Цаплиенко также считает: "Учитывая уровень образования и потенциал Драпатого, хотелось бы, чтобы отставку не подписали".

"Правильные и сильные слова, командующий действительно должен и имеет полное право брать на себя всю тяжесть ответственности — но я очень надеюсь, что высшее руководство не удовлетворит его запрос и оставит в должности. Не время передавать штурвал, даже как бы тяжело ни было и каким бы грузом висела ответственность за потерю части экипажа корабль".

Ранее "Телеграф" также писал, что генерал Драпат подтвердил удар по военному полигону на Днепропетровщине.