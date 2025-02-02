Укр

"Все не происходит внезапно": Драпатый прокомментировал убийства военных ТЦК

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Командующий Сухопутных войск ВСУ высказался об убийствах военных ТЦК Новость обновлена 02 февраля 2025, 10:14
Командующий Сухопутных войск ВСУ высказался об убийствах военных ТЦК. Фото Коллаж "Телеграфа"

Убийства военных являются недопустимыми, считает Драпатый

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый прокомментировал недавние нападения на сотрудников ТЦК в Полтаве и Ровно — оба случая закончились гибелью военных.

Об этом он написал в Facebook. Он назвал убийства военных в тылу "красной линией, которую нельзя пресекать". Также он добавил, что украинцы не должны молча наблюдать за нарастающей ненавистью к военнослужащим.

"Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии по отношению к нашим защитникам, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь есть прямые вооруженные нападения. Так действует враг", — заявил Драпатый.

По словам Драпатого, если украинское общество "переварит" нападения на ТЦК, то это станет диагнозом для всей Украины.

"Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должно потерять совесть. Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где кончается достоинство", — отметил Драпатый.

Напомним, 1 февраля в Полтавской области на автозаправке выстрелили в сотрудника ТЦК, от чего военнослужащий погиб. Позже преступник был задержан.

Аналогичное преступление произошло в Ровно в тот же день. В помещении местного ТЦК прогремел взрыв, который унес жизнь одного человека. Еще шесть человек получили ранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что убийство военного ТЦК обрастает новыми подробностями. Журналистам удалось выяснить детали страшного преступления.

Теги:
#Украина #Россия #Убийство #Война #Военнослужащий #Сухопутные войска ВСУ #Михаил Драпатый #ТЦК