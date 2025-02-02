"Все не происходит внезапно": Драпатый прокомментировал убийства военных ТЦК

Убийства военных являются недопустимыми, считает Драпатый

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый прокомментировал недавние нападения на сотрудников ТЦК в Полтаве и Ровно — оба случая закончились гибелью военных.

Об этом он написал в Facebook. Он назвал убийства военных в тылу "красной линией, которую нельзя пресекать". Также он добавил, что украинцы не должны молча наблюдать за нарастающей ненавистью к военнослужащим.

"Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии по отношению к нашим защитникам, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь есть прямые вооруженные нападения. Так действует враг", — заявил Драпатый.

По словам Драпатого, если украинское общество "переварит" нападения на ТЦК, то это станет диагнозом для всей Украины.

"Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должно потерять совесть. Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где кончается достоинство", — отметил Драпатый.

Напомним, 1 февраля в Полтавской области на автозаправке выстрелили в сотрудника ТЦК, от чего военнослужащий погиб. Позже преступник был задержан.

Аналогичное преступление произошло в Ровно в тот же день. В помещении местного ТЦК прогремел взрыв, который унес жизнь одного человека. Еще шесть человек получили ранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что убийство военного ТЦК обрастает новыми подробностями. Журналистам удалось выяснить детали страшного преступления.