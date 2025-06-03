"Залишаюсь у строю": командувач Драпатий розповів, куди піде після удару по полігону з ЗСУ

Відомо, що Драпатого призначено командувачем Об'єднаних сил

Після особистої розмови з президентом України Володимиром Зеленським Михайло Драпатий доповів про всі обставини трагедії на полігоні 1 червня та пояснив мотиви свого рішення піти з посади. Водночас він отримав нове завдання від глави держави й залишився у строю.

Про це він повіломив у своєму Telegram-каналі. Генерал-майор зазначив, що в розмові він розповів усі деталі інциденту. У розмові було розглянуто кожен аспект: хто перебував на місці подій, хто відповідав за особовий склад, і хто повинен був ухвалювати рішення.

Драпатий також пояснив президенту мотиви власного рішення піти у відставку, й отримав не тільки розуміння, але й підтримку. Зеленський закликав зосередитися на головному — війні, фронті та наближенні перемоги України у війні.

Командувач Сухопутних військ наголосив на необхідності трансформації військової культури — передусім у ставленні командирів до бійців, до виконання обов’язків та до цінності кожного життя, відданого за Україну.

Він підтвердив, що отримав нове завдання від президента й залишає за собою бойову позицію — працюватиме там, де найбільш потрібен, і де може принести максимальну користь. "Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", — підсумував посадовець.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що Драпатого призначено командувачем Об'єднаних сил — для того, щоб він міг повністю зосередитися на веденні бойових дій та оперативному управлінні на фронті. Водночас системні питання Сухопутних військ доручать іншому фахівцеві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про звільнення, взявши на себе відповідальність за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули 12 українських військовослужбовців.