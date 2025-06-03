Пользуются соцвыплатами и имеют очень скромное состояние. Что известно о новых судьях Высшего антикорсуда

Состояние судей очень скромное

Президент Владимир Зеленский назначил двух новых судей в Высший антикоррупционный суд Украины. Татьяна Литвинко и Елена Чернова стали новыми членами судейского корпуса института.

Соответствующий указ №378/2025 глава государства подписал 3 июня. Телеграф проанализировал декларации обоих судей.

Недвижимость и доходы Татьяны Литвинко

Татьяна Литвинко

Согласнодекларации, Татьяна Литвинко владеет жилым домом площадью 117 квадратных метров в селе Пашковка Полтавской области, который находится в общей собственности с родственниками с 1995 года. Также у нее есть квартира площадью 61 квадратный метр в городе Шостка Сумской области, которую приобрела в 2019 году за 184 тысяч гривен.

В прошлом году судья получила зарплату в 820 тысяч гривен зарплаты от Территориального управления Государственной судебной администрации в Сумской области. Дополнительно, она получила от Министерства экономики тысячу гривен зимней помощи.

На банковских счетах Литвинко хранит 75 тысяч гривен и 200 долларов. Наличными у нее 13,5 тысячи долларов и 600 евро. Автомобиля в собственности судьи нет.

Имущество и заработки Елены Черновой

Елена Чернова

Елена Чернова является владелицей квартиры площадью 25,5 квадратных метров в Харькове, которую приобрела еще в 1998 году за 4,5 тысячи гривен по тогдашним ценам. Согласнодекларации, в Киеве она арендует квартиру площадью 69 квадратных метров с 2022 года.

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В собственности Черновой есть автомобиль Volkswagen T-Roc 2021 года выпуска стоимостью 789 тысяч гривен. В прошлом году она заработала 1,09 миллионов гривен в Территориальном управлении Государственной судебной администрации в Киевской области и получила пенсию 291 тысячу гривен.

Наличными судья хранит 25 тысяч гривен и 19 тысяч долларов. На счете в Приватбанке у нее 37 тысяч гривен. Чернова также получила 2 тысячи гривен социальных выплат от Киевского городского центра.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что судья Арсирий, переписывавший историю Майдана, имеет миллионы "под матрасом", а ездит на старом авто папе.