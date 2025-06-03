Користуються соцвиплатами і мають дуже скромні статки. Що відомо про нових суддів Вищого антикорсуду

Статки суддів дуже скромні

Президент Володимир Зеленський призначив двох нових суддів до Вищого антикорупційного суду України. Тетяна Литвинко та Олена Чернова стали новими членами суддівського корпусу інституції.

Відповідний указ №378/2025 очільник держави підписав 3 червня. "Телеграф" проаналізував декларації обох суддів.

Нерухомість та доходи Тетяни Литвинко

Тетяна Литвинко

Згідно з декларацією, Тетяна Литвинко володіє житловим будинком площею 117 квадратних метрів у селі Пашківка Полтавської області, який перебуває у спільній власності з родичами з 1995 року. Також у неї є квартира площею 61 квадратний метр у місті Шостка Сумської області, яку придбала у 2019 році за 184 тисячі гривень.

Минулого року суддя отримала зарплату 820 тисяч гривень зарплати від Територіального управління Державної судової адміністрації у Сумській області. Додатково вона отримала від Міністерства економіки тисячу гривень зимової допомоги.

На банківських рахунках Литвинко зберігає 75 тисяч гривень та 200 доларів. Готівкою вона має 13,5 тисячі доларів та 600 євро. Автомобіля у власності судді немає.

Майно та заробітки Олени Чернової

Олена Чернова

Олена Чернова є власницею квартири площею 25,5 квадратних метрів у Харкові, яку придбала ще у 1998 році за 4,5 тисячі гривень за тогочасними цінами. Згідно з декларацією, у Києві вона орендує квартиру площею 69 квадратних метрів з 2022 року.

У власності Чернової є автомобіль Volkswagen T-Roc 2021 року випуску вартістю 789 тисяч гривень. Торік вона заробила 1,09 мільйона гривень у Територіальному управлінні Державної судової адміністрації у Київській області та отримала пенсію 291 тисячу гривень.

Готівкою суддя зберігає 25 тисяч гривень та 19 тисяч доларів. На рахунку у Приватбанку у неї є 37 тисяч гривень. Чернова також отримала 2 тисячі гривень соціальних виплат від Київського міського центру.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що суддя Арсірій, що переписував історію Майдану, має мільйони "під матрацом", а їздить на старому татовому авто .