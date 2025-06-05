Не на Золотых Воротах. Где на самом деле был замок барона в Киеве и как он выглядит сегодня (фото)

Флаг над башней сигнализировал о присутствии хозяина, английский парк утопал в зелени фруктовых деревьев, а по пруду скользили черные лебеди

Величественный замок барона Рудольфа Штейнгеля окутан мифами и заблуждениями. Большинство киевлян ошибочно считает его резиденцией здание на Ярославовом Валу, 1, однако истинный неоготический особняк железнодорожного магната располагался совсем в другом месте.

Сегодня от роскошного замка с английским парком, мраморными каминами и прудом с черными лебедями остались лишь фрагменты, но даже они способны рассказать удивительную историю о золотом веке киевской аристократии. "Телеграф" нашел интересные подробности об этом оригинальном особняке.

Адрес "настоящего" замка

Истинный замок барона расположен на улице Бульварно-Кудрявская, 27. К сожалению, до наших дней сохранилась лишь небольшая часть этого великолепного сооружения. В советские времена здание было значительно перестроено и частично поглощено Институтом травматологии и ортопедии. Тем не менее даже остатки замка способны вызвать восхищение и пробудить интерес к истории.

От особняка к замку и не только

Первоначально особняк не имел готического облика, который мы могли бы видеть сегодня. Лишь в 1877 году, после приобретения здания Рудольфом Штейнгелем, к нему были сделаны пристройки в неоготическом стиле. По традиции того времени, когда хозяин находился дома, на одной из башен поднимали флаг. Однако Штейнгель часто уезжал по делам — он был инженером, а затем руководил строительством Балтийской и Московско-Курской железных дорог, поэтому замок населяла в основном прислуга.

В 1901 году усадьбу барона Штейнгеля приобрел выдающийся врач, профессор Киевского университета и один из основателей киевской неврологической школы Михаил Лапинский. Он превратил особняк в физиотерапевтический санаторий, где применяли водолечение, светолечение и электротерапию. Это лечебное учреждение успешно функционировало до 1919 года, став одним из первых такого рода в Киеве.

Архитектурные особенности: фасад, парк и служебные помещения

Особняк представлял собой роскошный загородный дом с фасадом, выходящим на улицу Бульварно-Кудрявскую. Вдоль территории тянулся изящный решетчатый забор с башенками и сторожкой у ворот. Рядом располагался живописный английский парк площадью около 1,5 гектара, где росли сотни фруктовых деревьев. В парке были аллеи, клумбы, фонтан, мостики и даже пруд с черными лебедями — настоящее уголок спокойствия и красоты.

С тыльной стороны особняка находился трёхэтажный корпус для обслуживающего персонала, включая конюшню на первом этаже и жилые помещения для прислуги выше. Этот корпус соединялся с главным зданием переходом.

Интерьеры в стиле неоренессанса: мрамор, ковка и чугун

Интерьер дома был оформлен в стиле неоренессанса — модном в то время направлении. Особое внимание привлекали камины из мрамора и цветного кафеля, а парадная лестница была выполнена из кованого металла с элементами чугунного литья.

Судьба замка сегодня

Сегодня состояние замка оставляет желать лучшего. Несмотря на это, сохранившиеся элементы замка — его готические башенки, фасадные детали и часть интерьеров — продолжают восхищать ценителей архитектуры и историков.

В последние годы были попытки привлечь внимание к проблемам сохранения замка. Существуют надежды, что неравнодушные люди и организации займутся восстановлением хотя бы тех частей здания, которые сохранились. Однако пока конкретных масштабных реставрационных работ не проводилось, и здание продолжает использоваться под медицинские нужды Института травматологии и ортопедии, что ограничивает доступ посетителей и затрудняет проведение ремонтных работ.

Ранее "Телеграф" рассказывал про готический Розовый замок в Киеве. Сегодня это здание остается одним из наименее известных, но наиболее изысканных архитектурных сокровищ столицы Украины.