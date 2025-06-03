В Киеве нарисовали еще одну мурал с Залужным: где его найти (фото)

На нем еще три украинских деятеля

На Днепровской набережной в Киеве появился большой мурал с историческими деятелями Украины, где изобразили бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также на рисунке Святослав Храбрый, Петр Сагайдачный и Дмитрий Донцов.

Фотографию мурала распространил общественный деятель Борислав Береза. Он добавил вопрос, не зарисуют ли эту стенопись как предыдущий портрет генерала.

Борислав Береза вспоминает ситуацию, когда весной 2024 года на стенах Святошинского детского дома нарисовали мурал с бывшим генералом, который даже зарегистрировали в Национальном реестре рекордов Украины.

Но уже через год его зарисовали из-за того, что якобы он не был согласован с Киевсоветом, а инициатор рисунка вообще сначала обещала изобразить на стене интерната сказочных героев, а не Валерия Залужного.

Отметим, что Святослав Храбрый жил в десятом веке – князь Киевской Руси. Петр Сагайдачный (примерно 1570-1622) был гетманатом казацкого войска, военным и политическим деятелем. А Дмитрий Донцов (1883–1973 годы жизни) – украинский политик и идеолог национализма.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве появился огромный рисунок прямо на асфальте.