Мрачные капища Перуна и Велеса: где в Киеве молились язычники до крещения Руси (фото)

Где расположены капища Перуна и Велеса и что о них известно

Киев прячет под своими улицами и зданиями древние места поклонения наших предков. До принятия христианства здесь существовали многочисленные языческие святилища, где славяне чтили своих богов и приносили жертвы.

После того как князь Владимир ввел христианство, он приказал снести идолов и на месте бывших капищ строить церкви. Археологи и историки до сих пор пытаются восстановить карту сакральных мест древнего Киева, основываясь на раскопках и летописных упоминаниях.

Князь Владимир возле идола Перуна в Киеве

Домашние и публичные святилища

Археологи нашли на улице Малой Подвальной небольшой домашний жертвенник в усадьбе гончара. Там стоял деревянный идол с длинными усами, бородой и глубокими впадинами глаз, а шею украшала вырезанная гривна.

Большие публичные капища устраивались под открытым небом, чтобы у жертвенных костров могли собираться тысячи людей. В центре такого святилища стоял идол, рядом располагались жертвенник и костер. Эти места ограждали валами и частоколом.

Капище на улице Владимирской, фото 1973 года.

Древнее капище Киева

В 1908 году археолог Викентий Хвойка обнаружил самое древнее и самое большое киевское святилище недалеко от Десятинной церкви. Во время раскопок исследователи обнаружили большую каменную вымостку в форме эллипса с четырьмя выступлениями, указывавшими на части света.

С западной стороны капища поднимался массивный столб-жертвенник, вокруг которого лежала груда костей и черепов животных. Хвойко записал в дневнике: "Вполне вероятно, что эти остатки принадлежат славянскому языческому капищу. А столб является жертвенником, на котором в течение длительного времени совершались жертвоприношения".

Это место называлось Бабий торжок. Одни исследователи считают, что название происходит от базарных торговок, другие от скульптур, привезенных князем Владимиром из Херсонеса. Третья версия связывает название с Богиней смерти Бабой, поскольку рядом размещался огромный некрополь.

Капище Перуна

Капище Перуна в Киеве

Главного бога славян Перуна чтили на горе между современной Андреевской церковью и Михайловской площадью. Князья клялись перед Перуном, заключая договоры с Византией. Точное место святилища установить невозможно из-за застройки, но есть предположение.

Как выглядело святилище на Андреевской горе. Рисунок В. Хвойки, 1908 год

После принятия христианства вдоль восточной стороны улицы Десятинной построили две церкви: Крестовоздвиженскую на месте Андреевской и Васильковскую там, где сейчас Министерство иностранных дел. Поскольку первые церкви сооружали на месте капищ, жертвенник Перуна может быть под одним из этих построек.

Святилища на Подоле

На Подоле у Днепра располагалось капище бога Велеса – покровителя домашнего скота. После крещения его заменил святой Власий. Исследователи предполагают два возможных места: где позже возникла церковь святого Власия (впоследствии Введенская церковь) или где сейчас стоит восстановленный храм Богородицы Пирогощи.

О почитании Велеса напоминает название Волошской улицы на Подоле, которую когда-то называли Быдлогонной. Здесь же существовало святилище бога Тура — церковь святых Бориса и Глеба на улице Борисоглебской в летописях прямо называется "туровой божницей".

Другие сакральные места

Ряд святилищ простирался холмами Щекавицы до Кирилловских высот. На перешейке между этой горой и Юрковицей в 70-х годах XX века археологи нашли жертвенник со следами костра и несколькими десятками бычьих черепов.

Большой некрополь с жертвенником существовал на Дорогожичах в местности Капич. 1975 годах.

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