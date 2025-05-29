В Киеве есть целая площадь долгостроев: где она находится и как выглядит сегодня (фото)

Сегодня здесь сосредоточено сразу несколько масштабных долгостроев, ставших свидетелями смены эпох и политических приоритетов столицы.

Львовская площадь в центре Киева уже больше трех десятилетий остается символом грандиозных, но незавершенных планов украинской столицы. Это место, где амбициозные архитектурные проекты советских времен столкнулись с реалиями независимой Украины, создав уникальный ландшафт долгостроев.

Станция метро, университетский корпус, торговый центр — каждый из этих объектов имеет свою историю неудач и надежд, отражающих сложный путь развития современного Киева. "Телеграф" расскажет о них подробнее.

Станция метро "Львовские ворота": более 30 лет ожиданий

Одним из самых известных примеров долгостроя является станция метро "Львовские ворота", строительство которой стартовало еще в 1991 году. Она должна была стать частью Сырецко-Печерской линии между "Золотыми воротами" и "Лукьяновской". Однако из-за ряда проблем, среди которых отсутствие финансирования и земельные споры, работы были приостановлены уже в середине 90-х и до сих пор не завершены.

В 2010 году Киевский городской совет ввел мораторий на выделение земельных участков в пределах площади, что значительно усложнило дальнейшее строительство. Инвестор, компания "Коника", не смогла согласовать расположение подземного вестибюля и выходов, из-за чего проектирование и строительство затянулись. Также существует версия, что в советское время строительство остановили из-за смены маршрутов руководства, которое перестало пользоваться этим путем.

Театральный корпус — недострой, тянущийся десятилетиями

Еще одним долгостроем на площади является 9-этажное здание учебного корпуса театрального института, площадь которого около 10 тысяч квадратных метров. Идея строительства нового корпуса возникла еще в 1973 году, а проект разрабатывали известные архитекторы того времени.

Это сооружение должно было стать частью архитектурного ансамбля площади, сочетаясь с Домом художника и Домом торговли. Предусматривалось обустройство автомобильного проезда на первом этаже и пешеходных эстакад для удобного передвижения между зданиями.

Однако строительство приостановилось в середине 1980-х из-за перенаправления финансирования на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы. С тех пор здание осталось недостроенным, а вопросы его дальнейшей судьбы до сих пор открыты.

Дом торговли — небоскреб, который так и не открылся

Еще один масштабный долгострой – почти 100-метровый Дом торговли, который строили в течение 13 лет. Несмотря на значительные усилия, здание так и не было официально введено в эксплуатацию. Вместе с другими недостроями оно формирует образ площади как места, где большие проекты остаются незавершенными.

Основные причины задержек

Основными причинами задержек в строительстве на Львовской площади стали несколько факторов. Во-первых, отсутствие единого комплексного плана реконструкции площади значительно усложняло координацию работ и принятие решений. Во-вторых, в течение разных периодов наблюдалась хроническая нехватка финансирования, что не позволяло обеспечить непрерывность строительных процессов. Кроме того, земельные споры и введенный мораторий на отвод участков стали серьезным препятствием для продолжения работ. Важную роль сыграло также изменение приоритетов в советский период, когда строительство метро было приостановлено из-за смены маршрутов и политических решений. Наконец, технические трудности, связанные с чертами городской застройки, создавали дополнительные вызовы для реализации проектов.

Что ждет Львовскую площадь

Несмотря на многочисленные проблемы, есть планы достроить станцию метро "Львовские ворота" в ближайшие годы. Однако пока в бюджете Киева нет финансирования для капитальных работ. Решение земельных вопросов и согласование проектов могут дать толчок завершению строительства.

Относительно других долгостроев пока нет четких планов по их достройке или демонтажу. Львовская площадь и в дальнейшем будет оставаться своеобразным символом незавершенных масштабных проектов в центре Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что было на месте другого известного недостроя в Киеве еще 100 лет назад. Что это было за формирование и почему его история заслуживает внимания.