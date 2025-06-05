Потрощив авто на зустрічній та покалічив військового: іноземець під наркотиками скоїв ДТП у Києві (нові деталі)

Йому світить до трьох років тюрми

Молодий іноземець на BMW влаштував серйозну аварію в центрі Києва. Чоловік втратив контроль над машиною і врізався в два автомобілі на зустрічній смузі.

Як з'ясувалося, 25-річний водій був під дією наркотиків. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

Аварія сталася ще 14 жовтня 2024 року, але тепер з'явилися нові деталі автопригоди. BMW, в якому їхали четверо громадян Азербайджану, рухалося з великою швидкістю по вулиці Олени Теліги. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автівками Toyota Camry та Ford Focus. В автомобілі Toyota сидів український військовий.

Троє людей потрапили до лікарні з важкими травмами. Двох пасажирів BMW віком 35 і 40 років госпіталізували з переломами і травмами голови. Водія Toyota Camry теж забрала швидка допомога через серйозні ушкодження.

Один з азербайджанців виходив з розбитої машини з двома зламаними руками. На місці працювали 3 екіпажі швидкої допомоги.

Поліція з'ясувала, що 25-річний водій BMW був під впливом наркотиків на момент аварії. Зараз триває розслідування всіх обставин ДТП.

"Ми повідомили іноземцю про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху засобами в стані наркотичного сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років", — сказали у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Хмельницькому водійка BMW спричинила зухвалу ДТП. Інцидент стався на площі Свободи.