В каменной чаше горного массива раскинулось таинственное озеро. Как добраться до уголка нетронутого рая

В нем не живет рыба и микроорганизмы

Украина имеет немало живописных озер. Малоизвестное горное озеро Росохан в Ивано-Франковской области окутано загадками — некоторые считают, что оно образовалось после падения метеорита.

Об этом сообщили на сайте karpatium.com.ua. Вторая версия возникновения небольшого, но очень красивого озера – оно могло возникнуть в результате оползня.

Озеро Росохан – гидрологическая памятка природы местного значения. Оно расположено в каменной чаше горного массива Горганы на высоте 1120 метров над уровнем моря и питается водами с горы Верх-Менчелик (1554 м). Его длина – 60 метров, а глубина – 4,5 метра.

Хрустальная свежая вода и ее "хранители"

Вода озера никогда не прогревается выше 11-15 градусов. Даже в жаркие дни она свежая и кристально чистая. В Росохане нет признаков жизнедеятельности микроорганизмов, что может свидетельствовать о наличии в составе воды минералов.

Вода в озере имеет бирюзовый оттенок, а дно каменистое. Со всех сторон его обступили многолетние деревья, охраняющие его от чужих глаз. Именно благодаря деревьям озеро Росохан никогда не мелеет и не пересыхает.

Хотя погрузиться в холодное озеро отваживаются только настоящие смельчаки, отдых возле него подарит невероятные впечатления и эффектные фотографии. Это настоящий рай для тех, кто стремится насладиться нетронутой природой.

Как добраться до озера Росохан

Сначала нужно добраться до небольшого села Осмолода Ивано-Франковской области. Доехать туда можно через Калуш рейсовыми автобусами (4 раза в день), или через Мысловку автобусами в Хуст/Ужгород, с пересадкой в Долине.

От Осмолод до озера — 14 км. Большая часть пути, который нужно преодолевать пешком, проходит по живописной полевой дороге. За два километра до озера есть домики, где можно отдохнуть или переночевать. Последний отрезок идет через лес. Маршрут несложный, особой подготовки не требуется.

Интересные факты о Росохане

В озере не водится рыба, хотя было немало попыток зарыбить его. Люди шутят, что для рыбы здесь слишком чистая вода.

Если смотреть на озеро Росохан близко, кажется, что оно совсем неглубокое — причина в высокой прозрачности воды. Однако почти с берега начинается глубина, которая в дождливые годы достигает 4,5 метра.

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