Современный Пассаж в Киеве был не первым: почему он простоял недостроенным почти 50 лет

Каждый дом на Крещатике и близлежащих улицах хранит тайны прошлого: здесь жили миллионеры и артисты, открывались первые отели с лифтами, а в подвалах собиралась интеллигенция

Архитектура Киева – это уникальный микс около 30 стилей, формировавшихся на протяжении тысячелетий. Пассажи, доходные дома, кинотеатры и отели – это не просто здания, а живые свидетели истории, культуры и развития города. Они придают Киеву неповторимый шарм и помогают сохранить память о прошлых эпохах, без которых современная столица Украины была бы совсем другой.

Мода на пассажи, или крытые торговые галереи с магазинами и жилыми помещениями, пришла в Киев из Парижа с отставанием более ста лет. Если во французской столице пассажи появились в конце XVIII века, то в Киеве этот стиль воплотился во второй половине XIX века.

Первый киевский Пассаж, построенный в 1871 году по проекту Георгия Весмана, располагался на Крещатике, 38. Этот дом в форме буквы П занимал целый квартал и был улицей-коридором с выходом на Крещатик. Пассаж был домом для певцов, актеров и композиторов, ведь рядом находился театр. Первые этажи занимали магазины, а верхние – конторы и жилье. К сожалению, этот памятник был уничтожен во время пожара 1941 года.

Киевский Пассаж: бизнес-центр прошлого века

Сегодняшний Пассаж на Крещатике, 15, известный как "Новый" или "Большой" Пассаж, является ярким примером неоклассической архитектуры начала XX века. Он имеет форму улицы-коридора, образованной двумя параллельными корпусами, занимающими целый квартал. По-прежнему первые этажи отведены под магазины, а верхние под офисы и жилье. Он всегда был коммерческим и служил бизнес-центром своего времени.

Этот проект разработал архитектор Павел Андреев в стиле неоклассицизма. Строительство началось в 1913 году на месте усадьбы Мартина Штифлера, владельца известной кондитерской. Комплекс состоит из двух длинных параллельных корпусов длиной около 130 метров, соединенных торцевыми объемами с арочными проездами.

Строительство Пассажа продолжалось около года, однако из-за начала Первой мировой войны работа была прекращена. Из-за этого не была возведена арка со стороны Крещатика, которая должна стать главным входом. Отсутствие прямого выхода на Крещатик покинуло здание с входом только через арку на улице Марии Заньковецкой. Существовал также проект установки большой стеклянной крыши над Пассажем, сложной инженерной конструкции, но она так и не была реализована.

После Второй мировой войны Большой Пассаж был сильно поврежден, и возник вопрос о его судьбе – даже рассматривалась идея полного сноса здания. Однако было принято решение о реконструкции. Фасады Пассажа были отреставрированы по проекту архитектора Александра Малиновского в 1948–1950 годах, сохраняя неоклассический стиль сооружения.

К торцам старого здания достроили шестиэтажный корпус с большой аркой, ставшей новым парадным входом со стороны Крещатика. Эту достройку выполнили архитекторы Александр Власов, Анатолий Добровольский и Борис Приймак в 1949-1951 годах. Новая арка не только завершила композицию Пассажа, но и открыла ожидаемый сквозной проход с главной улицы города.

Архитектурные особенности зданий Пассажа

Дом пяти-шесть этажный (верхний этаж надстроен позже), кирпичный, оштукатуренный. Первые этажи отведены под торговые залы с большими арочными окнами-витринами, а верхние — под офисы и жилье, разделенные на секции. Центр фасада, обращенного к Крещатику, дом украшен двумя прямоугольными ризалитами с пилястрами коринфского ордера и плоским ступенчатым щипцом. Фасад, выходящий на улицу Марии Заньковецкой, имеет трехсекционную симметричную структуру с большими эркерами, балконами и треугольным щипцом.

Фасады Пассажа украшены богатой лепниной: маскаронами, гирляндами, фигурными композициями и барельефами, которые придают зданиям изысканности и неповторимого стиля. Архитектор внес в линию Пассажа едва заметный изгиб, создающий ощущение уюта и особой "неправильности", важной для искусства.

Пассаж как часть городского пространства

Пассаж не только объединяет торговые помещения, офисы и жилье, но является важной частью архитектурного ансамбля Киева. Со стороны улицы Архитектора Городецкого фасад украшен колоннадой коринфского ордера на уровне третьего-пятого этажей, а перед зданием расположился уютный сквер с летним рестораном. В 1990-х годах перед аркой появился небольшой фонтан, придавший этому месту особый шарм.

Архитектурное наследие Киева — это не просто камень и кирпич, а живая энциклопедия украинской истории. Пассажи, доходные дома, гостиницы стали свидетелями культурных преобразований, технического прогресса и общественных изменений. Сегодня эти здания требуют особого внимания и сохранения. Они формируют неповторимый образ столицы и помогают понять, как развивался город на протяжении веков. Сохранение архитектурного наследия — это сохранение национальной памяти и культурной идентичности Украины.

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