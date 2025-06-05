Был золотой клеткой для украинской интеллигенции: где в Киеве дом "Ролит" и чем он особенный

Этот памятник архитектуры в стиле конструктивизма стал домом для творческой элиты, но одновременно и символом сложных отношений между интеллигенцией и советской властью

В центре Киева, на пересечении улиц Коцюбинского и Богдана Хмельницкого, расположен особый жилой комплекс, имеющий богатую историю и культурное значение. Этот дом стал домом для многих известных украинских литераторов, поэтов и художников, творивших в советский период.

На протяжении десятилетий его стены были свидетелями творческих свершений, личных трагедий и сложных отношений между искусством и властью. "Телеграф" расскажет подробнее о доме, за которым закрепилось название "Ролит".

Происхождение названия и идеологическое содержание

Название "Ролит" является сокращением от фразы "рабочий литературы". В советской идеологии творческие работники считались частью рабочего класса, поэтому писатели получили этот статус. Первое подобное здание для литераторов было создано в Харькове в 1928 году и носило название "Слово". Киевский "Ролит" стал логическим продолжением этой традиции, открывая новые возможности для творческой интеллигенции.

История создания и жители

Строительство "Ролита" началось в 1934 году и длилось до конца десятилетия. Сначала было построено пять секций, в которых поселились писатели из разных регионов Украины. В 1939 году добавили "элитный" корпус — с просторными квартирами, которые имели все удобства того времени, включая отдельную черную лестницу для обслуживающего персонала.

В этом доме в свое время проживало много выдающихся личностей. Среди них – Борис Лятошинский, известный композитор и народный артист, а также Андрей Головко, автор знаменитого романа "Бурьян". Здесь жили талантливые писатели, супруги Андрей Малышко и Любовь Забашта. Юрий Яновский, участвовавший в Нюрнбергском процессе, также был среди жильцов. Великий поэт Максим Рыльский, известный писатель послевоенного времени Михаил Стельмах, автор знаменитого романа "Собор" Олесь Гончар — все они в свое время были соседями в этом доме. Давид Гофштейн, классик еврейской литературы на языке идиш, также являлся частью этого творческого сообщества. На фасаде дома размещено 28 мемориальных табличек, напоминающих об этих незаурядных людях и их вкладе в культуру.

Архитектурные особенности

Дом "Ролит" выполнен в стиле конструктивизма, а его проектировал известный архитектор Василий Кричевский. Фасад облицован житомирским гранитом, что придает зданию особый вид. В "элитном" корпусе интерьеры оформлены в стиле сталинского ампира с колоннадами и торжественным входом, что подчеркивает статус жильцов.

Социальный и культурный контекст

"Ролит" был не просто жильем, а символом советской политики в отношении культурной элиты. Квартиры предоставлялись писателям как признание их лояльности и вклада в советскую литературу. В то же время многие из них подвергались репрессиям, что свидетельствует о сложных отношениях между властью и интеллигенцией. Дом находился под пристальным контролем, а наблюдатели из органов безопасности обеспечивали порядок.

Дом писателей "Ролит" — это не только архитектурный памятник, но и живой музей украинской литературы XX века. Он хранит память о тех, кто творил культурное пространство страны и является важным символом национального наследия.

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