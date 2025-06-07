Мазут на пляжах, мусор и упадок. Как Крым задыхается под российским ярмом (фото и видео)

На полуострове нарастают экологические и другие проблемы

Украинский полуостров Крым, который россияне оккупировали в 2014 году, деградирует. Россия портит все, куда приходит — например, курортный Скадовск, оккупированный с марта 2024 года, сейчас выглядит пустым и грустным.

"Телеграф" рассказывает, как живет оккупированный Крым. По данным инициативы "Крымская платформа", Россия совершает экологические преступления на оккупированной территории Крыма. Результатом российской агрессии и пренебрежения экологической безопасностью стали катастрофические последствия для Черного и Азовского морей.

На пляжах — мазут

Одним из самых разрушительных инцидентов стал разлив мазута в южной части Керченского пролива, который начался 15 декабря 2024 года в результате аварий двух российских танкеров. Мазут загрязнил около 500 км береговой линии Черного моря, включая побережье рыма — от острова Тамань до Севастополя и села Поповка. На крымских пляжах мазут досаждает немногочисленным отдыхающим.

Мазут липнет к ногам на пляже в Любимовке

Россияне застраивают побережье и заповедники

Также вред Крыму наносит незаконная застройка россиянам природоохранных территорий, в том числе побережья и заповедников. Возведение так называемого "Крымского моста" и трассы "Таврида" сопровождалось разрушением природных ландшафтов и вмешательством в целостность заповедных экосистем. Как следствие – полуостров превращается в пустоту.

С 2022 года российская оккупационная администрация массово возводит в Крыму фортификационные сооружения, в частности в прибрежных зонах. Окопы и бетонные заграждения сооружаются без учета влияния на окружающую среду, что приводит к разрушению береговых ландшафтов, эрозии почв и потере биоразнообразия.

Мусор девать некуда

Также в Крыму проблема с мусором — устаревшие полигоны и несанкционированные свалки стали обыденностью полуострова. Чтобы решить проблему, оккупанты строят мусоросжигательные заводы. Однако создают другую — загрязнение воздуха токсичными веществами.

Водохранилища мелеют

В Белогорском водохранилище начал резко падать уровень воды, рассказал "Крым. Реалии" местный краевед. По его словам, это произошло потому, что оккупанты усилили сброс воды из Белогорского водохранилища в реку Биюк-Карасу на нужды Юго-Восточного Крыма.

"Власть вынуждена больше давать воды из Белогорского водохранилища, которое одно из немногих в Крыму пока остается достаточно полноводным, но это теперь ненадолго", — говорит он.

Скоро может возникнуть дефицит

Оккупанты закрыли движение грузовиков по Крымскому мосту. Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", после атаки на Крымский мост въезд фур на него закрыт как со стороны полуострова, так и со стороны России. А на КПП "Чонгар" выстроилась километровая очередь грузовиков – российские силовики все тщательно осматривают.

"Не за горами повышение цен и дефицит отдельных товаров из-за усложнения логистики", — говорится в сообщении.

Разруха ощущается во всем

В Бахчисарае три месяца назад расплавились пластиковые части на детской площадке, теперь она выглядит жутко. Никто и не думает ее ремонтировать.

Как Крым выглядит спустя 11 лет российской оккупации

В сети публикуют и другие видео, как Крым выглядит под российской оккупацией. Зрелище печальное и удручающее, упадок чувствуется во всем.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, во что Россия превратила оккупированный украинский курорт Кирилловка на Азовском море. Сейчас там царит руина и пустота, отдыхающих нет.