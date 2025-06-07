Людей много, а работы нет. Куда не следует вступать в 2025 году, рассказали в Минобразования

Цена контракта на популярные, но неперспективные специальности существенно выросла

Уже в скором времени выпускники будут подавать документы на поступление в вуз, однако в Украине есть профессии, которые лучше не выбирать. И это связано не с самими учебными заведениями, а с перспективами.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в материале ""Не идите на юристов и менеджеров": заместитель министра образования о вступительной кампании, профессии будущего и выезде подростков за границу".

"Вступать на право, менеджмент, финансы это, пожалуй, не самое взвешенное решение, учитывая количество вакансий на рынке труда для выпускников по этим специальностям. И, честно говоря, даже на журналистику не советовал бы сейчас поступать — не потому, что вы плохая журналистка, наоборот", — говорит Винницкий.

По его словам, выпускников на этих специальностях намного больше, чем рабочих мест. Это же касается и бизнес-администрирования, в частности, так называемые конъюнктурные специальности, где рынок труда перенасыщен. Но Минобразования учитывало эти факторы, потому внесло определенные коррективы.

"Первое — уменьшили количество государственного заказа на эти специальности. Почему? Потому что государство не должно тратить деньги на подготовку специалистов, которые потом не смогут найти работу", — говорит замминистра образования.

Во-вторых, по словам Винницкого, введена так называемая индикативная себестоимость. В результате чего цена контракта на популярные, но неперспективные специальности существенно выросла. Сейчас она фактически сравнялась с той суммой, которую государство платит за одного бюджетника — это примерно 47–50 тысяч гривен в год, в зависимости от региона.

"Да, есть гранты для тех, у кого хорошие баллы, но в целом обучение на этих специальностях дорогостоящее. И государство таким образом пытается сказать абитуриенту: "Не иди туда. Там дорого. Там не перспективно", — резюмировал замминистра образования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские выпускники возвращаются в Украину, чтобы получить высшее образование дома.