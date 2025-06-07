Людей багато, а роботи нема. Куди не слід вступати у 2025 році, розповіли в Міносвіти

Ціна контракту на популярні, але неперспективні спеціальності суттєво зросла

Вже незабаром випускники будуть подавати документи на вступу до вишу, однак в Україні є професії, які краще не обирати. І це пов'язано не з самими навчальними закладами, а з перспективами.

Про це "Телеграфу" розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у матеріалі ""Не йдіть на юристів і менеджерів": заступник міністра освіти про вступну кампанію, професії майбутнього і виїзд підлітків за кордон".

"Вступати на право, менеджмент, фінанси це, мабуть, не найбільш зважене рішення, зважаючи на кількість вакансій на ринку праці для випускників за цими спеціальностями. І, чесно кажучи, навіть на журналістику не радив би зараз вступати — не тому, що ви погана журналістка, навпаки", — каже Винницький.

За його словами, випускників на цих спеціальностях набагато більше ніж робочих місць. Це ж стосується і бізнес-адміністрування, зокрема, так звані, кон’юнктурні спеціальності, де ринок праці перенасичений. Але Міносвіти враховувало ці фактори, тому внесло певні корективи.

"Перше — зменшили кількість державного замовлення на ці спеціальності. Чому? Бо держава не повинна витрачати гроші на підготовку фахівців, які потім не зможуть знайти роботу", — каже заступник міністра освіти.

По-друге, за словами Винницького, введено так звану індикативну собівартість. Внаслідок чого ціна контракту на популярні, але неперспективні спеціальності суттєво зросла. Наразі вона фактично зрівнялася з тією сумою, яку держава платить за одного бюджетника — це приблизно 47–50 тисяч гривень на рік, залежно від регіону.

"Так, є гранти для тих, у кого хороші бали, але загалом навчання на цих спеціальностях дороге. І держава таким чином намагається сказати абітурієнтові: "Не йди туди. Там дорого. Там не перспективно"", — резюмував заступник міністра освіти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські випускники повертаються в Україну, аби здобути вищу освіту вдома.