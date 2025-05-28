"Это не соответствует действительности": замминистра образования о выезде старшеклассников, проверке аспирантов и зарплатах преподавателей

Михаил Винницкий объяснил, почему украинские студенты могут выезжать за границу после достижения совершеннолетия, и как система аспирантуры изменилась из-за всплеска поступлений в 2023 году

После начала полномасштабного вторжения система высшего образования в Украине столкнулась с рядом вызовов – от массового выезда молодежи за границу до попыток использования учебы в качестве основания для отсрочки мобилизации. В то же время университеты вынуждены адаптироваться к новым условиям финансирования и пересматривать подходы к формированию контрактных и бюджетных мест.

Заместитель министра образования Михаил Винницкий в интервью "Телеграфу" рассказал о необоснованных страхах родителей относительно выезда старшеклассников, проверки аспирантов прошлых лет и новых условиях поступления в аспирантуру. В разговоре также говорилось о причинах роста цен на контрактное обучение, перспективах роста зарплат преподавателей и реальных академических возможностях для украинских студентов за рубежом.

– Я видел ваше интервью "Главкому", в нем вы говорили о выезде старшеклассников за границу. Мол, страх родителей – иррациональный. Но родители, с которыми я лично общался, говорят: "Мы вывозим не из-за мобилизации, а потому, что в 18 лет наши дети уже вообще не смогут уехать из страны".

– Ну, это неправда.

– Почему?

– Потому что так. Потому что у нас сегодня несколько тысяч молодых ребят, бакалавров, которые поехали на академическую мобильность на один семестр, в рамках программы "Эразмус", и не только, разного рода возможности есть. На один семестр мои дети конкретно выехали в 2023 году на обучение в Глазго. Это совершенно нормально. У нас есть сегодня возможности для такого обеспечения.

Смотрите, я понимаю, что нам в соцсетях постоянно нагнетают, что якобы Украина – тюрьма, что из Украины нельзя уехать. Это не соответствует действительности. Просто нужно поинтересоваться тем, какие возможности есть. Да, поехать на курорт в Хорватию может быть проблематично, но поехать на обучение на один семестр, будучи уже студентом украинского учебного заведения в партнерское учреждение в Европе, или в Великобритании, или в Северной Америке, не проблема. Так же на разные олимпиады, на разного рода конкурсы и так далее. Мы постоянно содействуем таким вещам.

– Сократилось ли количество студентов в аспирантуре? Вы говорили, что проводятся проверки ВУЗов. Вообще, как система высшего образования сейчас используется для скрытия от мобилизации? Какие масштабы проблемы?

– Гораздо меньшие масштабы проблемы сейчас, в 2025-м году, чем это было в 2024-м и 2023-м. В 2023 году у нас был достаточно сильный всплеск поступающих в аспирантуру. 18 000+, это было беспрецедентное поступление в аспирантуру 2023 года.

Соответственно и с мужчинами 25+… Если у нас преимущественно где-то на уровне 1000 человек (этого возраста) в год поступало в аспирантуру, то вдруг из тех 18 000 – 72%, я помню эту цифру, были мужчины 25+ лет. Мы понимаем, что это проблема.

То же делаем в этом году, но не с тем, чтобы бороться там с ухилянтами. Просто мы понимаем, что государство должно инвестировать в аспирантуру, потому что это наши будущие инноваторы, это наши будущие ученые, это наши будущие исследователи, это будущие преподаватели университетов. Поэтому очень важно, чтобы именно государственный заказ был основной формой подготовки диссертации. Поэтому в прошлом году было значительно сокращено, в этом году, вероятно, будут похожи цифры по поводу поступления в аспирантуру.

– После проверки, правильно ли я понимаю?

– Смотрите, проверка – это отдельная вещь. Проверка происходит собственно для тех, кто вступил в 2022-23 годах, потому что надо понимать, что здесь комплексно идет. В эти годы у нас был всплеск, в 2023-м самый большой. И сейчас мы проверяем после двух лет, действительно ли эти аспиранты учились, действительно ли они пишут диссертации, пишут ли они статьи.

Относительно 2024 и 2025 годов мы уже на этапе вступления сделали определенные барьеры для того, чтобы вступали только те, которые реально хотят дальше продолжать научную или образовательно-педагогическую карьеру.

– Вы также приводили цифры, что средняя стоимость обучения на контракте в этом году – от 35 до 50 000 грн.

– Можно я уточню? Речь идет о 15 из 100 специальностей. Речь не идет обо всех специальностях, а о тех, которые наиболее популярны и для которых нет прогнозируемых мест на рынке труда. Речь идет о менеджменте, об экономике, о финансах, о праве, о журналистике, о стоматологии, где у нас есть очень популярные специальности, но рынок труда перенасыщен. Именно там относительно мало бюджетных мест. А еще, кроме того, из-за внедрения индикативной себестоимости мы повышаем стоимость на контракт. И параллельно мы вводим систему грантов, которая компенсирует эту стоимость для наиболее талантливых. А если говорить о других специальностях: агрономах, инженерах, компьютерщиках, то цена контракта остается ниже, чем оплачивает бюджет.

– Повышение стоимости контракта как-то повлияет на зарплаты преподавателей?

– Смотрите, зарплата преподавателя высшей школы напрямую зависит от того, сколько студентов в заведении высшего образования и какую они платят цену за контракт или сколько за них платит государство. Министерство образования, как государство, оплачивает определенное количество денег, которыми позже распоряжаются само заведение. Так же и с контрактными деньгами – само заведение распоряжается этими деньгами. Поэтому чем больше денег заходит в заведение, тем больше зарплаты преподавателей. Очень простая арифметика. А может ли это повышение оказать влияние? Посмотрим. Мы надеемся, что да.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что последние законодательные инициативы, предусматривающие существенные изменения в организации школьной системы и принципах финансирования, вызвали заметную обеспокоенность среди педагогов. Вскоре старшие и младшие ученики будут учиться в отдельных заведениях, а части учителей, вероятно, придется сменить место работы.