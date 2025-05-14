Студенты-медики пойдут на строевую? Рада готовит возвращение обязательной военной подготовки

Причина такой инициативы — нехватка кадров

Фармацевты и медики, получающие высшее образование в Украине, должны быть не только на учете, но и могут снова проходить обязательную военную подготовку. С такой инициативой выступили нардепы включительно с председателем комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаилом Радуцким.

Речь идет о законопроекте 13276, внесенном 12 мая. Аргументирован он острым дефицитом кадров по военно-медицинским и военно-фармацевтическим специальностям. Инициаторы законопроекта предлагают восстановить "обязательную военную подготовку по полному курсу программы подготовки офицеров запаса медицинской службы (41 кредит ЕКТС)".

Приводятся данные, что только 5% соискателей образования по этим специальностям проходят подготовку в качестве офицеров запаса медслужбы. Такая подготовка даже осуществляется не во всех учреждениях, где студенты получают медицинское или фармацевтическое образование.

Законопроект имеет немало авторов

Что будет после принятия законопроекта

Если изменения будут внесены, будут восстановлены или созданы кафедры военной подготовки, или кафедр медицины катастроф и военной медицины в учреждениях высшего образования, которые находятся в сфере управления Министерства здравоохранения и Министерства образования.

Прохождение подготовки по программе станет обязательным. Предварительно соискатели должны быть признаны пригодными по состоянию здоровья и проходить профессионально-психологический отбор. Объем подготовки и перечень военно-учетных специальностей будет согласовывать Минздрав.

После принятия законопроекта на создание подразделений в вузах отводят 6 месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой инициативе чиновников — повышении минимальной зарплаты. Авторы законопроекта отмечают — текущая не соответствует реалиям 2025 года.