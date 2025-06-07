Несовершеннолетние украинцы массово уезжают: в Минобразования рассказали, почему это на самом деле не катастрофа

Мир уже не раз проживал подобные миграционные волны

В Украине наблюдается неплохая ситуация с возвращением молодых граждан на родину. Ведь более 20 тысяч украинцев ежегодно сдают НМТ, чтобы поступить в государственные вузы.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в материале ""Не идите на юристов и менеджеров": заместитель министра образования о вступительной кампании, профессии будущего и выезде подростков за границу".

По его словам, пограничная служба собирает очень общую статистику о выезде несовершеннолетних из Украины. Однако уже эти данные имеют интересную тенденцию.

"Мы видим достаточно большое количество лиц, выезжающих за границу в возрасте, например, 16–17 лет. А потом мы видим достаточно вдохновляющую статистику: 18–19-летние, которые возвращаются. И есть статистика, о которой я сегодня могу говорить открыто — наши результаты регистрации на НМТ", — говорит Винницкий.

Он отмечает, что уже два года подряд более 20 тысяч украинцев за границей регистрируются на НМТ. И это исключительно для поступления в ВУЗы Украины, ведь европейские колледжи и университеты требуют аттестат и специальные экзамены.

"Соответственно, в 34 странах, в 55 городах мы обеспечили возможность сдавать НМТ. Украинский центр оценивания качества образования организовал эту возможность. И то, что эта цифра стабильно держится на уровне 20 тысяч, это действительно хорошо. Потому что это означает, что эти ученики, находясь за рубежом, все же выбирают украинские учреждения", — добавляет замминистра.

В то же время, он не может спрогнозировать, сколько и когда украинцев вернется в Украину. Но уже сейчас, несмотря на войну, многие граждане выбирают родину, даже если уехали за границу.

"Я очень хорошо понимаю, что есть большое количество наших людей, которые, наоборот, едут туда (за границу — ред.). Потому что там есть определенная стабильность, потому что там есть определенная предсказуемость жизни. Будет ли эта стабильность и предсказуемость в Украине в ближайшее время? Вряд ли, к сожалению. А может, и хорошо — не знаю", — говорит Винницкий.

По его мнению, Украина хоть и не имеет стабильности, но у нее есть возможности для самореализации, которые большинство ищет. Следует понимать, что мир неоднократно переживал волны миграции.

"К нам приедут те, кто не боится перемен и видит себя как фактор этих перемен. А от нас уедут и дальше будут уезжать те, для кого перемены — некомфортные, и кто ищет стабильности. Мир уже не раз проживал подобные миграционные волны. В Соединенные Штаты в XIX веке люди ехали не за стабильностью, а за возможностью развиваться", — резюмировал замминистра.

Напомним, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал "Телеграфу" об абитуриентах, их родителях и профессиях, которые изменят страну.