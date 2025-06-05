Атака гарантирована? Почему предупреждения посольства США – это почти гарантия ракетного удара РФ по Украине

США предупреждают о новых атаках России

Россия может готовиться к новой мощной атаке на Украину. После того как Путин пожаловался Трампу на успешные украинские удары и пригрозил ответом, посольство США в Киеве призвало своих граждан быть осторожными.

Обычно подобные предупреждения появляются перед массированными атаками. "Телеграф" вспомнил, когда посольство США ранее предупреждало о ракетных ударах и что происходило после этих обращений.

Американское посольство обнародовало очередное предупреждение 4 июня 2025 года. В сообщении отметили: "Россия в последние недели усилила интенсивность своих ракетных атак и атак беспилотников против Украины, и сейчас существует постоянный риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США быть осторожными. Как всегда, мы рекомендуем вам быть готовыми немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги."

За два года войны посольство США опубликовало 15 подобных предупреждений о возможных ракетных атаках. Подавляющее большинство из них оказались точными – после предупреждений действительно происходили массированные обстрелы.

Предыдущие предупреждения посольства США и их последствия

24 февраля 2022 года – предупреждение о возможных ударах. В этот день Россия начала полномасштабное вторжение, массированные ракетные удары были нанесены по многим аэропортам и другим важным объектам Украины.

года – предупреждение о возможных ударах. В этот день Россия начала полномасштабное вторжение, массированные ракетные удары были нанесены по многим аэропортам и другим важным объектам Украины. 23 августа 2022 — предупреждение, 24 августа — удар по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине, погибли по меньшей мере 25 человек.

Удар по железнодорожной станции Чаплино, 24 августа 2022 года

Удар по железнодорожной станции Чаплино, 24 августа 2022 года

15 ноября 2022 года — предупреждение о ракетных угрозах, в тот же день Россия осуществила массированную ракетную атаку, выпустив около 100 ракет, из которых 70 были сбиты украинским ПВО. Во время этой атаки сильно досталось Киеву, обломки ракет упали на жилой дом, погибла женщина. В распоряжении "Телеграфа" оказалось эксклюзивное фото, как выглядел этот дом на утро среды, 16 ноября.

Дом в Печерском районе Киева после ракетной атаки 15.11.2022

23 февраля 2023 года — предупреждение о возможных ударах, 23 февраля — обстрел Купянского района С-300, ранен гражданский, двое под завалами.

года — предупреждение о возможных ударах, — обстрел Купянского района С-300, ранен гражданский, двое под завалами. 23 августа 2023 года — предупреждение о ракетных атаках, 24 августа — массированный обстрел 9 областей, погибли по меньшей мере 11 человек. Взрывы слышали в Днепре, Павлограде и других городах. Также враг нанес удар по порту Измаил.

года — предупреждение о ракетных атаках, — массированный обстрел 9 областей, погибли по меньшей мере 11 человек. Взрывы слышали в Днепре, Павлограде и других городах. Также враг нанес удар по порту Измаил. 29 декабря 2023 года — предупреждение о возможных ударах, 29 декабря — самая масштабная воздушная атака: 122 ракеты и 36 дронов, погибли 58 человек, ранены более 160. Россияне комбинированно атаковали Украину. Ракеты, шахеды, Х-21, С-300, взлет бомбардировщиков из Мурманской области. Долетело до Львова. Под обстрелами находились Харьков, Одесса, Черкассы, Конотоп, Киев и другие города. Особенно досталось Днепру.

21 августа 2024 года — предупреждение о возможных ударах, 26 августа — во время массированной атаки РФ на Украину от сети временно отключились сразу четыре энергоблока АЭС. Отключение было зафиксировано на Ровенской и Южноукраинской атомных электростанциях. Причиной происшествия стали колебания в национальной энергосистеме.

года — предупреждение о возможных ударах, — во время массированной атаки РФ на Украину от сети временно отключились сразу четыре энергоблока АЭС. Отключение было зафиксировано на Ровенской и Южноукраинской атомных электростанциях. Причиной происшествия стали колебания в национальной энергосистеме. 19 ноября 2024 года — предупреждение о возможных ударах, 21 ноября — утром россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Они запустили несколько баллистических ракет из района Воронежа, а также две ракеты Х-47М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К, находившихся в районе Астрахани у Каспийского моря.

Удар по Днепру 21 ноября 2024 года

Позже стало известно, что Россия впервые в мировой истории испытала межконтинентальную ракету, и сразу по гражданскому населению. Сначала раздавались заявления, что это была ракета "Рубеж", а впоследствии Путин сообщил, что использовал против нашей страны новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

8 декабря 2024 года — предупреждение о ракетных угрозах, 13 декабря — ракетный и дроновый удар по энергоинфраструктуре. Взрывы слышали в Киеве и области.

— предупреждение о ракетных угрозах, — ракетный и дроновый удар по энергоинфраструктуре. Взрывы слышали в Киеве и области. 9 мая 2025 года — предупреждение о возможной масштабной атаке, 12-13 мая — россияне закрыли небо над полигоном "Капустин Яр", возможно, была подготовка к пуску "Орешника". Однако хотя Россия и угрожала ударить по Украине новой "страшной" ракетой, что-то пошло не так, и удара не произошло.

— предупреждение о возможной масштабной атаке, — россияне закрыли небо над полигоном "Капустин Яр", возможно, была подготовка к пуску "Орешника". Однако хотя Россия и угрожала ударить по Украине новой "страшной" ракетой, что-то пошло не так, и удара не произошло. 4 июня 2025 года — предупреждение об усиленных атаках, 5 июня — этой ночью и утром российские войска нанесли масштабные удары по нескольким регионам Украины. Самая тяжелая ситуация сложилась на Черниговщине, где погибли по меньшей мере пять человек, включая годовалого ребенка с матерью, найденных под завалами дома в Прилуках.

В Харькове после обстрелов жилых районов пострадали 17 человек, в том числе дети и беременная женщина. Херсон атаковали КАБами и дронами, над городом поднялся столб дыма.

Одессу и область массово атаковали ударными беспилотниками, а с утра начали "терроризировать" разведдронами. Также фиксировались взрывы в Сумах и области. Местные власти продолжают выяснять полные масштабы повреждений от ночных атак.

Также были предупреждения, после которых не было зафиксировано значительных ударов или последствия остались неизвестными: 26 августа 2022, 3 мая 2023, 30 марта 2024, 27 августа 2024, 20 ноября 2024 года.

Таким образом, из полутора десятков предупреждений, по меньшей мере, десять касались реальных угроз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему Путин не реагирует на операцию "Паутина". Об этом на YouTube -канале Telegraf UA рассказал Тарас Загородний.