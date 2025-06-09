Ворог мав конкретну ціль. Росіяни атакували Рівненщину: яка там ситуація

Вибухи не вщухали з ночі

Дубно і Рівне в ніч на 9 червня стали чи не головними цілями атаки росіян. На місто летіли десятки шахедів, а потім ще й ракети.

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль пише, що область зазнала потужного повітряного удару ворога. За його попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена.

"Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб. Більше інформації про наслідки нічної атаки — згодом", — йдеться у його повідомленні.

Жителі Дубно діляться у соцмережах відео, як минула їх ніч. На кадрах помітно, що дорослі і діти перебувають в укритті.

Вибухи у Рівненській області — що відомо

Близько 3-ї ночі у Рівному пролунали потужні вибухи. Місто атакували дві ракети "Кинджал", а також більше 20 ворожих дронів. Такого масованого удару на Рівне та Дубно не було. Звуки вибухів чути було постійно.

Олександр Третяк повідомив, що о 00:09 повідомив, що на громаду рухаються російські БпЛА та закликав людей перейти до укриття. О 00:26 БпЛА досягли міста Дубно.

А близько 3 ранку з'явилось попередження про пуски "Кинджалів" з Міг-31К у бік Рівного. І місцеві жителі за кілька хвилин після цих повідомлень почули вибухи.

Потім у Рівному пролунали повторні вибухи під час ракетної атаки по території України. Повітряні сили повідомляли про загрозу крилатих ракет, які запустила російська армія. Спочатку повідомлялось про їх рух через Чернігівську область у напрямку Києва. Однак потім було уточнено, що декілька груп ракет рухались через Житомирську область у напрямку Рівного та області.

Раніше "Телеграф" писав, що Київ атакували безпілотники в ніч на 9 червня. Пошкоджено будівлю.